Gençler, Bostancı’dan şen döndü

Stadyum:Bostancı Tahsin Mertekçi Stadı
Hakemler: Evren Karademir, Hakan Gök, Özal Çağlayan
Yalova:Hüseyin, Ahmet (70.Dk Kayra),Hasip, Hakan, Selçuk, Mehmet Kum, İltaç, Erkan (65.Dk Yasin), Sergülen, Civan, Eyüp (90.Dk Çağan)
L.GençlerBirliği: Ali Aydemir, Sertan (90.Dk Kadir), Cenker (67.Dk AhmetYalçın), Yıldıray (90.Dk Bülent), Berk, Ahmet Kara, Mehmet Aylanç, Ndiaye (67.Dk Ramazan), Osman, Kadir, İsmet
Goller: 48.Dk Osman, 80.Dk Ahmet Kara (L.GençlerBirliği)
Niyazi ERGÜLEN
Birinci Ligin 18. Haftasında farklı hedeflerdeki 2 takımın mücadelesinde kazanan deplasman ekibi Larnaka Gençler Birliği oldu.
Maçın ilk devresi çekişme içerisinde geçerken, her 2 takımın da girişimleri gol çıkarmadı ve devre 0 – 0 sona erdi.
İkinci devreye hızlı başlayan Larnaka Gençler Birliği, savunmadan ileriye çıkan Osman’ın golüyle öne geçti. 0 – 1
Son bölüme kadar skoru koruyan Larnaka Gençler Birliği, kontra ataklarda etkili olurken, takımın süratli futbolcusu Ahmet Kara 80’de skoru belirleyen golü kaydetti. 0 – 2
Larnaka Gençler Birliği, aldığı galibiyetle puanını 39’a çıkarıp, 2 sıraya yükseldi. 18 puanda kalan Yalova, 12. sirada kaldı.
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