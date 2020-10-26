Hentbolda hakem ve gözlemci semineri tamamlandı

KKTC Hentbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu, 2020-2021 sezonu hakem ve gözlemci seminerini gerçekleştirdi

KKTC Hentbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu (MHK) 2020-2021 hentbol sezonuna hazırlık kapsamında 20-21 Ekim tarihlerinde hakem ve gözlemci semineri düzenledi.

KTFF Ahmed Sami Topcan Toplantı Salonu’nda iki gün süren hakem, gözlemci seminerinin ilk gününde fauller ve sportmenlik dışı davranışlar, artırmalı cezalar anlatılıp örnekler verildi. Seminerin ikinci gününde 7 metre ve kale sahası ihlalleri ile hücum faulu konuları anlatıldı.

Hentbol Federasyonu Genel Sekteri ve MHK Başkanı Ediz Arıkan tarafından anlatılan görsel eğitimle desteklenen seminer, hakem ve gözlemciler için yeni sezona hazırlık açısından yararlı geçti.

Hentbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu Eylül ayında aday hakem kursunu gerçekleştirmiş ve MHK’nın ileride açıklayacağı tarihte hakem ve gözlemciler bu sınava girecek, başarılı olan hakemler bir üst kademeye yükseltilecek.

Ayhan’dan, Sertoğlu’na teşekkür

KKTC Hentbol Federasyonu MHK Başkanı Ediz Arıkan yaptığı açıklamada semire katılan tüm hakem ve gözlemcilere teşekkür ederek pandemi kuralları sağlanması halinde başlayacak yeni sezonda görev alacaklara da başarılar diledi.

Öte yandan, Hentbol Federasyonu Başkanı Bahadır Ayhan, federasyonun seminerinin yapıldığı Futbol Federasyonu toplantı salonu kapılarını hentbola açan KTFF Başkanı Hasan Sertoğlu’na ve seminerin gerçekleşmesinde bilgi ve doküman desteği veren Türkiye Hentbol