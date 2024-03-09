Geçitkale canı için kazandı

Birinci Ligde play-out hattındaki Geçitkale konuk ettiği düşme hattındaki Girne Halk Evi'ni ikinci devrede bulduğu gollerle 5 - 1 mağlup ederek hem yeni teknik direktörü Niyazi Göksun'la ilk galibiyetini, hem de rahat bir nefes aldı

Stat: Geçitkale Stadı

Hakemler: Abdullah Genç, Hasan Baldan, Burak Yiğit

Geçitkale: Cengiz, Burçin, Derviş, Andreas Gürbağ, Hasan, Mehmet Çavuş(Arif), Hicabi(Hüseyin Özbilen) Hüseyin Yeşilbaş(Efecan), Yekta, Cemil(Emre) İrfan.

Girne Halk Evi: Burak, Çağdaş, Mahmut, Mehmet, Muhammet, Kenan(Kayra), Mustafa Yıldırım(Mustafa Yaşar), Sezgin(Soyer), Ahmet(Sezer), Eşref(Kutlu),

Goller: Dk. 13 ve 74 İrfan, Dk. 50 Mehmet Çavuş, Dk. 70 ve 76 Hasan(Geçitkale), Dk. 63 Çağdaş(G.H.E)

K.Kart: Serkan (GHE)



Aksa 1. Ligin 22. Haftasının en önemli maçlarından olan alt sıralardaki Geçitkale ile Girne Halk Evi arasındaki mücadelenin galibi 5 -1’lik skorla Geçitkale oldu.

Dk. 13 Geçitkale'nin kullandığı köşe atışında Cemil'in ortasında arka direkte iyi yükselen İrfan kafa vuruşuyla topu ağlarla buluşturdu. 1-0

Dk. 25 Geçitkale'nin sol kanattan gelişen atağında topla ceza alanına giren Yekta'nın ortasında arka direkte boş pozisyonda Cemil topu üstten auta attı.

Dk. 45 Yine Geçitkale'nin hızlı gelişen atağında İrfan'ın pasıyla topla buluşan Yekta, Girne Halk Evi ceza sahasına girerek yaptığı ortaya gelişine vuran Cemil'in şutunda kaleci topu son anda kornere çeldi.

İlk devre 1 – 0 tamamlandı.

Dk.50 Sol kanattan gelişen Geçitkale atağında Yekta'nın ortasında defanstan seken topla ceza sahası önünde buluşan Mehmet Çavuş yerden sert ve düzgün bir vuruşla topu ağlara gönderdi.2-0

Dk. 61 Geçitkale'nin hızlı gelişen atağında Cemil'in ara pasıyla defans arkasında topla buluşan İrfan kaleciyle karşı karşıya kaldığı anda vuruşunu yaptı ancak top üstten auta gitti.

Dk.63 Girne Halk Evi atağında Sezer'in ortasında kaleci Cengiz'in hatalı çıkışı sonrasında Çağdaş topu kafayla ağlara gönderdi. 2-1

Dk. 70 Geçitkale atağında İrfan son çizgiden topu ceza sahasına çevirdiği topa Hasan ayak koyarak ağlara gönderdi. 3-1

Dk. 74 orta alanda topla buluşan Hicabi'nin Girne Halk Evi defansının arkasına attığı topla buluşan İrfan kaleciyle karşı karşıya kaldığı anda vuruşunu yaparak topu köşeden ağlarla buluşturdu. 4-1

Dk. 76 Geçitkale'nin hızlı gelişen atağında soldan Yekta son çizgiye inerek geriye kestiği topa gelişine vuran Hasan kendisinin ikinci takımın beşinci golünü attı. 5 – 1

Geriye kalan dakikalarda başka gol olmayınca maç Geçitkale 5 – Girne Halk Evi 1 şeklinde tamamlandı.

Geçitkale StadıAbdullah Genç, Hasan Baldan, Burak YiğitCengiz, Burçin, Derviş, Andreas Gürbağ, Hasan, Mehmet Çavuş(Arif), Hicabi(Hüseyin Özbilen) Hüseyin Yeşilbaş(Efecan), Yekta, Cemil(Emre) İrfan.Burak, Çağdaş, Mahmut, Mehmet, Muhammet, Kenan(Kayra), Mustafa Yıldırım(Mustafa Yaşar), Sezgin(Soyer), Ahmet(Sezer), Eşref(Kutlu),: Dk. 13 ve 74 İrfan, Dk. 50 Mehmet Çavuş, Dk. 70 ve 76 Hasan(Geçitkale), Dk. 63 Çağdaş(G.H.E)Serkan (GHE)Aksa 1. Ligin 22. Haftasının en önemli maçlarından olan alt sıralardaki Geçitkale ile Girne Halk Evi arasındaki mücadelenin galibi 5 -1’lik skorla Geçitkale oldu.Dk. 13 Geçitkale'nin kullandığı köşe atışında Cemil'in ortasında arka direkte iyi yükselen İrfan kafa vuruşuyla topu ağlarla buluşturdu. 1-0Dk. 25 Geçitkale'nin sol kanattan gelişen atağında topla ceza alanına giren Yekta'nın ortasında arka direkte boş pozisyonda Cemil topu üstten auta attı.Dk. 45 Yine Geçitkale'nin hızlı gelişen atağında İrfan'ın pasıyla topla buluşan Yekta, Girne Halk Evi ceza sahasına girerek yaptığı ortaya gelişine vuran Cemil'in şutunda kaleci topu son anda kornere çeldi.İlk devre 1 – 0 tamamlandı.Dk.50 Sol kanattan gelişen Geçitkale atağında Yekta'nın ortasında defanstan seken topla ceza sahası önünde buluşan Mehmet Çavuş yerden sert ve düzgün bir vuruşla topu ağlara gönderdi.2-0Dk. 61 Geçitkale'nin hızlı gelişen atağında Cemil'in ara pasıyla defans arkasında topla buluşan İrfan kaleciyle karşı karşıya kaldığı anda vuruşunu yaptı ancak top üstten auta gitti.Dk.63 Girne Halk Evi atağında Sezer'in ortasında kaleci Cengiz'in hatalı çıkışı sonrasında Çağdaş topu kafayla ağlara gönderdi. 2-1Dk. 70 Geçitkale atağında İrfan son çizgiden topu ceza sahasına çevirdiği topa Hasan ayak koyarak ağlara gönderdi. 3-1Dk. 74 orta alanda topla buluşan Hicabi'nin Girne Halk Evi defansının arkasına attığı topla buluşan İrfan kaleciyle karşı karşıya kaldığı anda vuruşunu yaparak topu köşeden ağlarla buluşturdu. 4-1Dk. 76 Geçitkale'nin hızlı gelişen atağında soldan Yekta son çizgiye inerek geriye kestiği topa gelişine vuran Hasan kendisinin ikinci takımın beşinci golünü attı. 5 – 1Geriye kalan dakikalarda başka gol olmayınca maç Geçitkale 5 – Girne Halk Evi 1 şeklinde tamamlandı.