Gaziveren’in siftahı Serhatköy’den

Niyazi ERGÜLEN

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu tarafından organize edilen BTM İkinci Ligde ikinci hafta maçında Gaziveren ile Serhatköy karşılaşırken, maçı Gaziveren kazandı.

Bilal İyigün Stadında oynanan ve Ömer Doğru’nun yönettiği maçın ilk devresi golsüz eşitlikle tamamlandı. Gaziveren ikinci devreye oldukça etkili başlarken, Murat Ecersoy ve Mehmet Sergey ile 2-0 öne geçti. Son dakikada Beşir Dağlık skoru belirledi. 3-0 Gaziveren böylelikle ligdeki ilk galibiyetini aldı.

