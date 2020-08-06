Mevlevi, Alileri ile güzel

İsmet KARAOSMAN
Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu tarafından organize edilen BTM İkinci Ligde ikinci hafta maçında Yeşilyurt ile Mevlevi karşılaşırken, maçı deplasman ekibi Mevlevi kazandı.
Doğancı Emek Stadında oynanan maçı hakem Ahmet Genç yönetti. Maç baştan sona Mevlevi üstünlüğünde geçti.
İlk galibiyetini alan Mevlevi’nin gollerini Ali Duran 2 ve Ali Sayalan attı. Mevlevi 4 puanlı 4 takımdan biri olurken, Yeşilyurt puansız son sırada kaldı.
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.