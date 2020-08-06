Mevlevi, Alileri ile güzel

İsmet KARAOSMAN

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu tarafından organize edilen BTM İkinci Ligde ikinci hafta maçında Yeşilyurt ile Mevlevi karşılaşırken, maçı deplasman ekibi Mevlevi kazandı.

Doğancı Emek Stadında oynanan maçı hakem Ahmet Genç yönetti. Maç baştan sona Mevlevi üstünlüğünde geçti.

İlk galibiyetini alan Mevlevi’nin gollerini Ali Duran 2 ve Ali Sayalan attı. Mevlevi 4 puanlı 4 takımdan biri olurken, Yeşilyurt puansız son sırada kaldı.

