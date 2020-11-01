Gaziveren’de çimlendirme çalışmaları sürüyor

Niyazi ERGÜLEN

BTM İkinci Ligde sezonu kendi sahasında maç oynayamadan tamamlayan Gaziveren’de final maçı kaybedildikten sonra yönetim kurulu, Gaziveren Sahasını çimlendirme kararı almıştı.

Büyük bir süratle süren çimlendirme çalışmalarına imece usülü devam edilirken, yönetim kurulu, futbolcular ve köylüler çalışmalara katkı koyuyorlar.

Su bağlantıları tamamlanan ve su deposu doldurulan Gaziveren Sahasının zeminine şlk su da verildi. Gaziveren yönetimi, sahayı yeni sezona yetiştirmeyi hedefliyor.

