banner480
banner69
Zirveye Denner tırmandı
Zirveye Denner tırmandı
18 0
LTB’den okullara 200 tablet
LTB’den okullara 200 tablet
20 0
 
Deprem Yunan adası Sisam'ı da vurdu
Deprem Yunan adası Sisam'ı da vurdu
63 0
Merit Lefkoşa Hotel 12 hizmet yılını personeliyle kutladı
Merit Lefkoşa Hotel 12 hizmet yılını personeliyle kutladı
25 0
Avrupa’da imrenerek gezdiğimiz müzeleri kendi ülkemizde görmek gurur verici”
Avrupa’da imrenerek gezdiğimiz müzeleri kendi ülkemizde görmek gurur verici”
22 0
Hayvancılık büyük sıkıntı içinde
Hayvancılık büyük sıkıntı içinde
57 0
“Okullarda yeterli önlem yok”
“Okullarda yeterli önlem yok”
17 0
banner529

Esat Erdoğmuş Stadına reklam tabelaları takılıyor

banner476

Esat Erdoğmuş Stadına reklam tabelaları takılıyor
K-PET Süper Lig ekiplerinden Hamitköy’ün maçlarını oynadığı Hamitköy Esat Erdoğmuş Stadında bakım ve yenileme çalışmaları futbolsuz dönemde de devam ederken, Esat Erdoğmuş Stadı duvarlarına yeni reklam tabelaları takılmaya başlandı.
Evren Mannaş başkanlığındaki Hamitköy Spor Kulübü yönetimi hem kulübe gelir getirmek hem de stad duvarlarında daha iyi bir görüntü oluşturma adına şirketlerden ve işletmelerden reklam kabulüne başlandı.
Hamitköy Futbol Akademisinin faaliyetlerini sürdürdüğü bu dönemde stada reklam verme çağrısında bulunan Hamitköy Spor Kulübü yönetimi, kulübe yapılacak katkının, şocuklara yapılmış katkı olacağına dikkat çekti.
 
banner342
banner496
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.