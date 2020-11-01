Esat Erdoğmuş Stadına reklam tabelaları takılıyor

K-PET Süper Lig ekiplerinden Hamitköy’ün maçlarını oynadığı Hamitköy Esat Erdoğmuş Stadında bakım ve yenileme çalışmaları futbolsuz dönemde de devam ederken, Esat Erdoğmuş Stadı duvarlarına yeni reklam tabelaları takılmaya başlandı.

Evren Mannaş başkanlığındaki Hamitköy Spor Kulübü yönetimi hem kulübe gelir getirmek hem de stad duvarlarında daha iyi bir görüntü oluşturma adına şirketlerden ve işletmelerden reklam kabulüne başlandı.

Hamitköy Futbol Akademisinin faaliyetlerini sürdürdüğü bu dönemde stada reklam verme çağrısında bulunan Hamitköy Spor Kulübü yönetimi, kulübe yapılacak katkının, şocuklara yapılmış katkı olacağına dikkat çekti.

