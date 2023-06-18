Gaziköy’den kritik galibiyet

BTM 2. Lig 7. Grup mücadelesinde grubun iki iddialı takımı Gaziköy ile Kırıkkale arasındaki zorlu mücadelenin galibi 3 – 2’lik skorla ev sahibi Gaziköy oldu

Necati KÜLAHLILAR

İktisatbank BTM 2. Lig ikinci hafta karşılaşmaları dün oynanan maçlarla tamamlanı.

BTM 2. Lig 7. Grup mücadelesinde grubun iki iddialı takımı Gaziköy ile Kırıkkale Cumartesi günü karşılaştı.

Gaziköy Şenol Stadı’nda oynanan ve hakemliğini Cenk Aras Özfuttu’nun yaptığı Gaziköy ile Kırıkkale karşılaşmasına ilgi yoğun oldu.

Maça oldukça etkili başlayan Gaziköy, yıldızı Hasan Kanlı’nın golleriyle ilk devreyi 2 – 0 önde tamamladı.

İkinci devrede oyunun temposu düşmesine rağmen goller gelmeye devam etti. Kırıkkale, Murat Alp ile skoru 2 – 1 yaparken, son bölümde heyecan arttı. Kırıkkale, beraberlik için yüklenirken Gaziköy, Yunus Emre ile skoru 3 – 1 yaptı. Son anlarda Kırıkkale’den Yunus Kalaycı’nın golüyle maç 3 – 2 tamamlandı.

Gaziköy, en önemli rakibini 3 – 2 mağlup ederek kayıpsız liderliğini sürdürürken, Kırıkkale ilk yenilgisini aldı.



