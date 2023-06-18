Gençlik Gücü ve Mağusa Spor Akademisi final kapısını araladı

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) tarafından organize edilen Puma Kadınlar Ligi'nde yarı final ilk maçları oynandı.

Çift maç eliminasyon sistemine göre oynanan yarı final ilk maçlarından China Bazar Gençlik Gücü ve Dem’s Construction Mağusa Spor Akademisi final kapılarını araladılar.



Yarı final ilk maçlarında alınan sonuçlar şöyle:

Küçük Kaymaklı - China Bazar Gençlik Gücü: 1 – 4

Vadili TÇB - Dem’s Construction Mağusa Spor Akademisi: 0 – 3



