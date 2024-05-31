Gaziköy ve Kırıkkale futbolcularına 3’er maç ceza

Niyazi Güvenir başkanlığında toplanan BTM Kurulu geçtiğimiz hafta sonu oynanan Gaziköy SK – Kırıkkale TSK 4. Grup karşılaşmasının bitişi sonrasında yaşanan saha olaylarıyla ilgili disipline sevk edilen futbolcular ve kulüplerle kararını açıkladı.

1) BTM Kurulu, Digiturk Kıbrıs BTM 2.Lig 4.Grup’ta 25.05 2024 tarihinde oynanan Gaziköy SK – Kırıkkale TSK müsabakasının bitişi sonrasında çıkan olaylara ilişkin gözlemci raporlarının incelenmesinin yanında, kulüplerin yazılı ve sözlü savunmaları da alınmıştır. Buna göre;

a) Gaziköy SK’nın 111027 lisans numaralı futbolcusu Ahmad Habbul’un, seyircilere yönelik hareketi nedeniyle DT 44/1 (a) uyarınca 3 Müsabakadan men cezası verilmesine,

b) Kırıkkale TSK’nın 113450 lisans numaralı futbolcusu Erol Korkmaz’ın, rakibine yönelik yaptığı hareket nedeniyle Disiplin Talimatı’nın 44 1 (a) maddesi uyarınca 3 müsabakadan men cezası verilmesine,

c) Gaziköy SK’nın 113925 lisans numaralı futbolcusu Hakan Baldan’ın rakibine yönelik yaptığı hareket nedeniyle Disiplin Talimatı’nın DT 41.1 (a) uyarınca 2 müsabakadan men cezası verilmesi,

d) Gaziköy SK’nın 118312 lisans numaralı futbolcusu Ahmet Halil Çakır’ın rakibine yönelik yaptığı hareket nedeniyle Disiplin Talimatı’nın DT 41.1 (a) uyarınca 2 müsabakadan men cezası verilmesi,

e) Ayrıca, Gaziköy SK ve Kırıkkale TSK takımlarının taraftarları sahaya girmesi nedeniyle, DT 52/2, DT 52/4 ve DT 52/7 uyarınca, her iki kulübe ihtar verilmesinin yanında 3.000 TL para cezası verilmesine oy birliği ile karar verilmiştir.



