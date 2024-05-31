Dum-Dum’da Evram bayrağı devrediyor

Dumlupınar Spor Kulübü’nde 6 yıldır başkanlık görevini yürüten Mehmet Evram 3 Haziran‘da gerçekleşecek olan genel kurulda aday olmayacağını sosyal medya hesabından açıkladı

Süper Lig ekibi T. H Dumlupınar Spor Kulübü’nün son 6 yıldır başkanlığını yapan Mehmet Evram noktayı koydu. Kişisel sosyal medya hesabından “Ayrılıklar da sevdaya dahil” başlığıyla yaptığı vedada yeni dönemde tekrardan başkan adayı olmayacağını açıkladı.Mehmet Evram’ın yaptığı paylaşım şöyle:"Ayrılıklar da sevdaya dahil "Çok kıymetli Dumlupınar Türk Spor Kulübü Camiası;12 yıldır çeşitli kademelerde görev yaptığım kulübümde bayrağı daha ileriye taşımak için veda zamanı…Altı yılı yönetim kurulu üyesi, altı yılı ise başkanlıkla geçen çok sevdiğim kulübümde 3 Haziran 2024 tarihinde gerçekleşecek seçimli genel kurulda aday olmayacağımı tüm Dumlupınar Türk Spor Kulübü camiasına ve spor kamuoyuna bildirmek için bu yazıyı kaleme alıyorum.2012 yılında yönetim kurulu üyesi olarak başladığım hizmetimde çok zorlu süreçlerle birlikte çok mutlu günleri de geride bıraktık . Acı tatlı anılarla dolu bu 12 yıllık serüvende birlikte çalıştığım Güneş Güneşoğlu başkanım ve tüm yönetim kurulu üyesi arkadaşlarımla birlikte ilk başta kulübümüzü tabiri caizse bir “ futbolcu fabrikası”na dönüştürmeyi amaç edindik. Bu doğrultuda yaptığımız çalışmalar sonucunda adından söz ettiren bir altyapıya ve altyapıdan yetiştirdiğimiz futbolcuların oluşturduğu bir A takıma sahip olmayı başardık. Günümüzde yaklaşık 500 sporcuyu bünyesinde barındıran kulübümüz sporun her alanında sporculara destek vermeye çalışmaktadır. Göreve geldiğimiz dönemde antrenman sahası dahi olmayan kulübümüze, bir antrenman sahası bir de saha yapımı için tahsis edilen araziyi kazandırmayı başarmış bir yönetim kurulunun başkanlığını yapmış olmanın haklı gururunu yaşamaktayım. Mücadele ettiğimiz her kategoride zirveyi hedefleyen kulübümüzü, bu noktalara getirebilmek için birlikte hizmet verdiğimiz başkanıma, yönetim kurulu üyesi arkadaşlarıma, hocalarıma, sporcu kardeşlerime, kulüp çalışanlarına ve sponsorlarımıza sonsuz teşekkürlerimi sunarım.Bu sevda bitmez. Hayatta olduğum sürece kalbim “DUM DUM” diye atmaya devam edecek.Mehmet EVRAM