banner913
banner932
Baf son anda kazandı
Baf son anda kazandı
14 0
Boğaztepe'de saksıda hint keneviri yetiştiren kişi tutuklandı
Boğaztepe'de saksıda hint keneviri yetiştiren kişi tutuklandı
26 0
 
Karşıyaka'da dikkatsiz sürücü bisikletliye çarptı
Karşıyaka'da dikkatsiz sürücü bisikletliye çarptı
28 0
Gün, çocukların
Gün, çocukların
14 0
Çocuklar aşıya erişemiyor
Çocuklar aşıya erişemiyor
14 0
Musmer UniLeague şampiyonu BAÜ
Musmer UniLeague şampiyonu BAÜ
14 0
LTB, sivrisineklerle mücadelede WALS metodunu uygulamaya devam ediyor
LTB, sivrisineklerle mücadelede WALS metodunu uygulamaya devam ediyor
18 0
banner1012

Gaziantep nefes aldı

banner1020

Kümede kalma mücadelesi veren Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında Avrupa kupalarını hedefleyen Kasımpaşa'yı 2-0 yendi

banner974
Gaziantep nefes aldı
banner971
Stat: Kalyon
Hakemler: Kadir Sağlam, Serkan Olguncan, Serkan Çimen
Gaziantep FK: Nita, Djilobodji, Arda Kızıldağ, Jevtovic, Mustafa Eskihellaç (Dk. 80 Ogün Özçiçek), Ertuğrul Ersoy (Dk. 87 Ömürcan Artan), Sorescu, M'Bakata, Alvarenga (Dk. 90 Bikel), Maxim (Dk. 80 Gradel), Dragus (Dk. 90 Badji)
Kasımpaşa: Gianniotis, Winck, Omeruo, Yasin Özcan, Yunus Emre Gedik (Dk. 40 Oğulcan Çağlayan), Gökhan Gül (Dk. 45 Bastien), Fall (Dk. 66 Rocha), Hajradinovic (Dk. 86 Thomas Zai), Aytaç Kara, Ben Ouanes, Da Costa (Dk. 86 Ngoy)
Goller: Dk. 6 Maxim, Dk. 33 Arda Kızıldağ (Gaziantep FK)
 
Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında Kasımpaşa'yı
 ağırladı.
Kalyon Stadı'nda oynanan karşılaşmayı 2-0 kazanan Gaziantep FK, çok önemli bir 3 puanı hanesine yazdırdı.
Güneydoğu temsilcisi, bu galibiyetle puanını 34'e yükseltti. Kasımpaşa ise 46 puanda kaldı.
 
banner979
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.