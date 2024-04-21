Gaziantep nefes aldı

Stat: Kalyon
Hakemler: Kadir Sağlam, Serkan Olguncan, Serkan Çimen
Gaziantep FK: Nita, Djilobodji, Arda Kızıldağ, Jevtovic, Mustafa Eskihellaç (Dk. 80 Ogün Özçiçek), Ertuğrul Ersoy (Dk. 87 Ömürcan Artan), Sorescu, M'Bakata, Alvarenga (Dk. 90 Bikel), Maxim (Dk. 80 Gradel), Dragus (Dk. 90 Badji)
Kasımpaşa: Gianniotis, Winck, Omeruo, Yasin Özcan, Yunus Emre Gedik (Dk. 40 Oğulcan Çağlayan), Gökhan Gül (Dk. 45 Bastien), Fall (Dk. 66 Rocha), Hajradinovic (Dk. 86 Thomas Zai), Aytaç Kara, Ben Ouanes, Da Costa (Dk. 86 Ngoy)
Goller: Dk. 6 Maxim, Dk. 33 Arda Kızıldağ (Gaziantep FK)
Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında Kasımpaşa'yı
ağırladı.
Kalyon Stadı'nda oynanan karşılaşmayı 2-0 kazanan Gaziantep FK, çok önemli bir 3 puanı hanesine yazdırdı.
Güneydoğu temsilcisi, bu galibiyetle puanını 34'e yükseltti. Kasımpaşa ise 46 puanda kaldı.
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