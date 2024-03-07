Gaziantep FK'da Selçuk İnan dönemi

Gaziantep Futbol Kulübü, teknik direktör Selçuk İnan ile anlaştıklarını açıkladı.
Kulüpten yapılan açıklamada, “Gaziantep Futbol Kulübümüz, teknik direktör Selçuk İnan ile prensip anlaşmasına varmıştır. Selçuk İnan ve ekibi, son görüşmeleri tamamlamak üzere şehrimize davet edilmiştir." ifadeleri kullanıldı.
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