Gayretköy Sahası harabe oldu

Niyazi ERGÜLEN

BTM İkinci Lig kulüplerinden Gayretköy’ün yıllar önce maçlarını oynadığı son dönemde sadece antrenman için kullandığı Gayretköy Sahası, sahalıktan çıktı. Gayretköy Spor Kulübü geçtiğimiz sezon ev sahibi olduğu maçlarını farklı sahalarda oynamıştı.

Yıllardır maçlar için kullanılmadığı için futbol sahası özelliğini yitiren Gayretköy Sahasının toprak zemininde her türlü ot ve diken çıkıyor.

Sahayı çevreleyen teller de birçok yerde yıkılıp delinirken, saha daha çok bir tarlayı andırıyor. Gayretköy Sahasının giriş bölümü ise gömeçlerle dolarken, sahanın giriş kapıları da kırıldı.



