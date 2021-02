KKTC'ye yeni dizayn

iki günlük çalışma ziyareti amacıyla KKTC’ye gelen TC Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, “büyük yatırımların” sözünü verdi. Oktay “KKTC'yi ihya ve inşa etmek için harika projelerle geldik” dedi

Cumhurbaşkanı Tatar ile görüşen TC Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay “KKTC'yi ihya ve inşa etmek için harika projelerle geldik” dediCumhurbaşkanı Ersin Tatar ile TC Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay bir araya geldi. Tatar ile Oktay, yaklaşık 1 saat süren görüşmenin ardından, Cumhurbaşkanlığı’nda basın toplantısı düzenledi.Fuat Oktay iki gün sürecek ziyareti için "harika projelerle geldik" vurgusunda bulundu, Kuzey Kıbrıs'a ilişkin projelerin bugün açıklanacağını duyurdu. Oktay “KKTC'yi ihya ve inşa etmek için projelerimizi ortaya koyacağız" dedi.Oktay, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’la gerçekleştirdiği görüşmenin ardından düzenlenen basın toplantısında, iki günlük ziyaret boyunca Türkiye Ulaştırma ve Altyapı Bakanı, İletişim Başkanı, Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı, AKP Genel Başkan Yardımcısı, ilgili bakan yardımcıları ve Türkiye Belediyeler Birliği Başkanıyla KKTC’de önemli temaslarda bulunacaklarını dile getirdi. Oktay, heyetteki katılımcılara bakıldığında görüşme gündeminin tahmin edilebileceğini kaydederek “Harika projelerle geldik. İnşallah onları da yarın (bugün) sonuçlandıracağız” dedi.“Başta milli davamız Kıbrıs meselesi olmak üzere, Maraş açılımı ve Doğu Akdeniz’e dair son gelişmeleri ele aldık” diyen Oktay, önümüzdeki dönemde atılacak adımlarla ilgili bir tamamen bir ve beraber olduklarını, fikir birliği içinde olduklarını, çok net bir dayanışma içinde olduklarını da memnuniyetle gördüklerini ifade etti.Oktay, “Gurur duyuyoruz çünkü bir ve beraberiz. Anavatanıyla ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetiyle beraber, hepimiz biriz. Dün bir ve beraberdik, bugün öyleyiz, yarın da öyle olacağımızın mesajını buradan bir kez daha buradan dünyaya vermeye geldik” şeklinde konuştu.Fuat Oktay, Kıbrıs konusunda iki devlet vurgusu yaptı: “Artık gerçeklerle yüzleşme vakti geldi. Kıbrıs’ta iki devletli çözümden başka çıkış yolu yok”TC Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’la gerçekleştirdiği görüşmenin ardından düzenlenen basın toplantısında, “Artık gerçeklerle yüzleşme vakti geldi” dedi.Fuat Oktay, Kıbrıs’ta iki devletli çözümden başka çıkış yolu olmadığını kaydetti.Adada rüştünü kanıtlamış iki ayrı halk, iki ayrı toplumun, devletin, demokrasinin olduğunu söyleyen Oktay, artık zamanın ve toplumun ruhundan uzak, federasyon temelinde müzakere etmenin Kıbrıs halkına zaman kaybettirmekten başka işe yaramayacağını dile getirdi.“İki devletli çözümden başka Kıbrıs’ta çıkış yolu yoktur” diyen Oktay, bu konuda Cumhurbaşkanı Tatar’la da, tüm diğer muhataplarla da hemfikir olduklarını belirtti.Çözüm için egemen eşitliğe dayanan, iki devletli çözümün müzakere edilmesi gerektiğini dile getiren Oktay, Kıbrıs Türk halkının da Cumhurbaşkanı Tatar’ı seçerek bu iradeyi ortaya koyduğunu kaydetti ve tüm tarafların bu iradeye saygı göstermesi gerektiğini söyledi. Oktay, “Bu saygıyı görmediğimiz yerde biz Türkiye olarak gerekeni yaparız. Bunu da herkes böyle bilmeli” dedi.“Anavatan ve garantör ülke olarak hak ve hukuk mücadelesinde Kıbrıs Türk halkını desteklemeyi, üzerimize düşeni yapmayı, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da sürdüreceğiz, bundan hiç kimsenin şüphesi olmasın” diyen Oktay, Maraş konusunda KKTC hükümetine tam destek verdiklerini, bundan sonra da desteklerini her şartta devam ettireceklerini vurguladı.Adada çözümün ancak hukuk ve gerçekler üzerine inşa edildiği zaman sürdürülebilir olacağını vurgulayan Oktay, “Biz 1968 yılından beri federasyon temelinde sürdürülen müzakere sürecinde yeni bir sayfa açmak gerekmektedir diyoruz. Burada çok net ve kararlıyız” dedi.Tarihin buna şahit olduğunu ve federasyon modelinin sonuç vermediğini kaydeden Oktay, bunun müsebbibinin de Kıbrıs Rum tarafı ve Yunanistan olduğunu belirtti.Kıbrıs Rum tarafının yıllardır, açık şekilde, gücü ve refahı Kıbrıs Türk tarafıyla asla paylaşmak istemediğini söyleyen Oktay, “İstememiştir, bugün de istememektedir, yarın da istemeyecektir” dedi.Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 5+1 görüşmelerinin yapılması gündeme geldiğinde görülebileceğini ifade ettiği Yunanistan Başbakanı Kyriakos Mitsotakis’in Kıbrıs’ta meydan okumanın kimsenin haddine olmadığını kaydeden Oktay, Türkiye’nin her zaman önce masada söyleyeceklerini söylediğini, söylediklerinin arkasında da sonuna kadar durduğunu belirtti. Oktay, “Masada çözüm kalmazsa, gereğini yapmaktan da zerre çekinmez. Geçmişte de böyle olmuştur, yarın da böyle olacaktır” dedi.2004 yılında Annan Planı’na KKTC halkı evet dediği halde Rum tarafının hayır dediğini anımsatan Oktay, “Çözümü kimin istemediği ortadadır. Kimin bencillikten, kimin tek taraflı gizli ajandalardan yana olduğunu dünya alem görmektedir” dedi.“Ancak ne yazık ki iş uygulamaya geldiğinde, işler tam tersi yönde ilerledi” diyen Oktay, Rum tarafının AB’ye tek başına üye olarak alınmasını örnek verdi.“AB, ÇÖZÜMÜN ÖNÜNDEKİ EN BÜYÜK ENGEL”AB’nin, Yunanistan ve Kıbrıs Rum tarafının sözcüsü gibi konuştuğunu kaydeden Oktay, birebir görüşmelerde son derece gerçekçi olan tarafların, kameralar önünde sözcü gibi hareket ediyor olmasının, çözümün önündeki en büyük engel olduğunu söyledi.Hem Yunanistan ile Mitsotakis’in kendisinin, hem de Rum tarafının bunu açıkça ifade etmekten çekinmediğine işaret eden Oktay, Türkiye ve Yunanistan arasındaki, Güney Kıbrıs’la KKTC arasındaki sorunların sanki AB ile Türkiye arasındaki sorunlara dönüştürmekten dolayı duydukları memnuniyeti de ifade ettiklerini kaydetti.“Memnun olsunlar. Memnun olmak çözüm getiriyorsa buyursun memnun olsunlar. Ama çözüme katkı vermeyeceğini, tam tersine çözümsüzlüğe katkı sağladıklarını da bilemeleri gerekiyor” diyen Oktay, AB’yi de tarafsız ve hakkaniyetli davranmaya çağırdı.“Biz çözüm, diplomasi, hak ve hakkaniyet diyoruz. Onlar asimilasyon diyor, çağ dışılıktan söz ediyorlar. Çağ dışılığın ne olduğun öğrenmek mi istiyorsunuz? Çağ dışı olan KKTC’ye uygulanan ambargolardır” şekliden konuşan Oktay, asıl çağ dışılığın 1571’den beri adanın asli unsuru olan Kıbrıs Türkü’nün 2021’de hala yok sayılmaya çalışılması olduğunu vurguladı.Bir işgal varsa, onun da doğal kaynaklar dahil, her konuda Kıbrıs Türkü’nün görmezden gelinen hakları olduğunu ifade eden Oktay, ulaşım hakkı gibi en basit insani haklara kadar her alanın işgal edildiğini belirtti. Oktay, bu çifte standarda seyirci kalmayacaklarını kaydetti.Böyle bir belirsizlik ortamında KKTC’yi yalnız bırakmalarını kimsenin bekleyemeyeceğini kaydeden Oktay artık gerçeklerle yüzleşme vaktinin geldiğini belirtti. 