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Gayretköy Sahası çimleniyor

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Dikenlerin ve otların kapladığı Gayretköy Sahasının çimlendirilmesi için Güzelyurt Belediyesi ihaleye çıkarken tahmini ihale bedeli yaklaşık 873,000 TL olarak belirlendi

Gayretköy Sahası çimleniyor
Niyazi ERGÜLEN
Yıllardır çimlendirilmesi gündemde olan ancak bir türlü gerçekleştirilmeyen Gayretköy Sahası çimlendirme işlemleri nihayet başlıyor.
Dikenlerin ve otların kapladığı Gayretköy Sahasının çimlendirilmesi için Güzelyurt Belediyesi ihaleye çıktı. Gayretköy Sahasının çimlendirilme ihalesine teklif verecek olanlar 14 Nisan 2021 saat 12:00’ye kadar Güzelyurt Belediyesi Merkez Binasındaki teklif kutusuna tekliflerini atabilecekler.
Gayretköy Sahası ihaleye girecek olanlara 24 Mart günü saat 10:00’da gösterilecek. Tahmini ihale bedeli ise yaklaşık 873,000 TL olarak belirlendi.
 
 
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