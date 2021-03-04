Futbolcular bireysel çalışıyor

Pandemi sürecinde yasakların gevşetilmesinden sonra vatandaşlar açık havadaki spor alanlarında günlük sporlarını yapmaya başladılar.

Futbolcular da bundan yararlanarak bireysel olarak çalışmalarına yeniden başladılar. Bu futbolcular arasında yer alan K-PET Birinci Lig ekiplerinden Gençlik Gücü’nün sol kanat oyuncusu Sezgin Dağ ile Yalova’nın kaptanı Çağan Ayatay da sporsuz kalmamak adına bireysel antrenman yapıyorlar.

Sezgin Dağ ile Çağan Ayatay, Atilla Topaloğlu Sahasında antrenman yaparak çim zeminde çalışmanın faydasından yararlanıyorlar.

