Gargalar, Kafes’ten galibiyetle ayrıldı

Süper Ligin şampiyonluk yarışındaki iki ekip lider Cihangir ile takipçisi MTG’nin ‘Kafes’ olarak bilinen Cihangir Stadı’ndaki mücadelesinin galibi Nevzat’ın attığı golle MTG oldu ve puan farkı 1’e indi

: Cihangir StadıFehim Dayı, Serdar Gürpınar, İbrahim KatmerHasancan, Selçuk, Meye, Muhittin, Mikail, Hakan(88.Dk Yankı), Sercan,Nurettin, Çağrı(88.Dk Berkem), Berhan(54.Dk Ali Öztürk), Babacar(70.Dk İbrahim Karadal).Ufuk,Mustafa Salk(76.Dk Nevzat), Mehmet Gürlü(60.Dk Emre Kuvvetlişahin), Yusuf Beyazi,Zihni(82.Dk Emre Özsin), Ünal, Erhun, Şenol, Dinopeter, Uğur(82.Dk Hasan Evren), Doukara: 85.Dk Nevzat ( MTG)Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu tarafından organize edilen Süper Ligde 20. Hafta maçında lider Cihangir, Mağusa Türk Gücü’nü konuk etti.Cihangir Stadı’nda (Kafes) oynanan ve Fehim Dayı’nın yönettiği karşılaşmayı binlerce taraftar, coşkuyla izledi.6.Dk: MTG atağında Zihni ceza alanı dışından gelişine etkili bir şut çıkarttı ancak kaleci Hasancan gole izin vermedi.17.Dk: Cihangir atağında Mikail’in uzun pasıyla savunma arkasına sarkan Meye dar açıdan vuruşunu yaptı ancak top direğe çarpıp dışarıya gitti.37.Dk: MTG atağında Erhun’un ceza alanı dışından attığı etkili şutu kaleci Hasancan köşeden mükemmel çıkarttı ve kornere çeldi.49.Dk: MTG atağında Mehmet Gürlü ceza alanı dışından etkili vurdu ancak kaleci Hasancan topu kornere çelmeyi başardı.62.Dk: Cihangir’de Muhittin’in soldan kullandığı köşe atışında top arka direğe doğru yöneldi ve kimsenin dokunamadığı pozisyonda direğe çarpıp oyun alanına geri geldi.72.Dk: Cihangir kontra atağında Muhittin soldan ceza alanına girer girmez vuruşunu yaptı ancak kaleci Ufuk gole izin vermedi.79.Dk: Cihangir kontra atağında Muhittin soldan ceza alanına girdi ancak vuruşunda top üstten dışarıya gitti.85.Dk: MTG atağında Nevzat ceza alanı dışından vuruşunu yaptı. Nurettin’e de çarpan top köşeye yöneldi. Kaleci Hasancan’ın müdahalesine rağmen top filelere gitti. Cihangir 0-1 MTGGeriye kalan dakikalarda Cihangir’in beraberlik çabaları gol getirmedi ve maç MTG’nin üstünlüğüyle tamamlandı. Bu skorun ardından lider Cihangir ile MTG arasındaki puan farkı 1’e indi.