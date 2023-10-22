Galibiyeti unuttular

Aksa Süper Ligin alt sıralarını ilgilendiren önemli karşılaşmasında puansız K.Kaymaklı ile 2 puanlı Türk Ocağı arasındaki zorlu mücadelede taraflar ikişer gol atarak sahadan 2-2 eşitlikle ayrıldılar ve 5. Haftayı da galibiyetsiz kapattılar

Stat: Şht. Hüseyin Ruso Stadı

Hakemler: Fehim Dayı, Arif Malek, Burak Yiğit

K. Kaymaklı: Raif D. Pehlivan, Bahadır Göçben, Mehmet, Tuğrul (M. Öztürk), Arda (Alpay), Rifat, Boran (Alp Gazi), Muhammed Uçar, Halil Turan, (H. Çakır), Billy Michael, Obada Felix (Yağış)

Türk Ocağı: Hüseyin E. Tutuş, Mustafa, Mehmet, İlker Tek, Tahsin, Ertaç Taşkıran (Dk.63 Tuğberk), Kemal, Musa Şanlıer, Ousman Sillah, Hikmet Çelikel (Şükrü), Cephas Doku (Ümit)

GOLLER: Dk.5 Rifat Hacıarifoğlu Dk.54 Obada Felix (K.Kaymaklı) Dk.21 Ertaç Taşkıran Dk.47 Ousman Sillah (TOL)



AKSA Süper Lig’in 5’inci haftasında sezona istediği gibi başlayamayan Küçük Kaymaklı, Türk Ocağı’nı konuk etti, iki takım da 1 puana razı oldu.

Lefkoşa’da oynanan karşılaşmaya hızlı başlayan taraf Küçük Kaymaklı oldu. 5’inci dakikada Rifat’ın golüyle öne geçen Kaymaklı’ya 21’inci dakikada cevap Ertaç Taşkıran’dan geldi ve ilk devre 1-1 sona erdi. İkinci devre de tıpkı ilk devredeki gibi hızlı başladı. Osuman Sillah konuk ekibi 47’nci dakikada öne geçirse de, 54’üncü dakikada Obada Felix’in golüyle maça yeniden denge geldi. Maçta başka gol olmayınca, iki takım da 1 puana razı olmak zorunda kaldı.

Mücadelenin ardından Küçük Kaymaklı bu sezonun ilk puanını kazanırken, Türk Ocağı puanını 3’e yükseltti. İki takım da bu sezon şu ana kadar henüz galibiyetle tanışamadı.



