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Yenicami ilk devreden bitirdi

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Lefkoşa derbisinde Yenicami konuk ettiği China B. Gençlik Gücü karşısında ilk devrede bulduğu gollerle sahadan 2 – 0 galip ayrılarak geçtiğimiz haftaki ağır Cihangir yenilgisini telafi etti

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Yenicami ilk devreden bitirdi
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Stat: Atatürk Stadı
Hakemler: Osman Özpaşa, Yusuf Atlar, Cenk A. Özfuttu
 Yenicami: İdris, Fikret (Doğukan), Hasan Kanlı, Koray Özteknik Emirhan Çil, Yakup, Erdoğan, Ali Üçtaş, Kaan Chukwuma Ugwu (H. Arifoğlu), Christian Kouakou, Mehmet Çavuş.
 CB Gençlik Gücü: Seyit Geçici, Afün, Turgut K. Çoban, Ali Akbulut (Dk.46 Muhammet) Necati Genç, Abu Dumbuya, Ümitcan, Mahmut Yumuşak (Dk.46 Orhan), İbrahim Köse (Dk.81 Erin), Hasan Akkuyu (Dk.70 Özgür), Peter Ebi (Dk.81 Kaan)
Goller: Dk.34 Mehmet Çavuş Dk.41 Chukwuma Ugwu (YAK)
 
AKSA Süper Lig’in 5’inci haftasında iki Lefkoşa ekibi Yenicami ve China Bazaar Gençlik Gücü bir araya geldi. Atatürk Stadı’nda oynanan mücadele 2-0 Yenicami üstünlüğüyle sona erdi. Yenicami’nin golleri 34’üncü dakikada Mehmet Çavuş ve 41’inci dakikada Chukwuma Ugwu’dan geldi.
İkinci devrede özellikle ilk 15 dakikada yakaladığı pozisyonları gole çeviremeyen Gençlik Gücü takımı Yenicami’ye boyun eğdi.
Geçtiğimiz hafta Cihangir karşısında ağır bir mağlubiyet alan Yenicami, Gençlik Gücü’nü mağlup etti ve puanını 10’a yükseltti. Sezona iyi sonuçlarla başlayan ancak son haftalarda düşüş yaşayan China Bazaar Gençlik Gücü ise 9 puanda kaldı. 
 
 
AKSA Süper Lig Puan Tablosu

 
O G B M A Y AV P
1. Yonpaş Dumlupınar TSK 5 5 0 0 12 3 9 15
2. Cihangir GSK 5 5 0 0 13 5 8 15
3. Mağusa Türk Gücü 5 4 0 1 19 5 14 12
4. Doğan Türk Birliği 5 3 1 1 13 6 7 10
5. Yenicami AK 5 3 1 1 12 11 1 10
6. China Bazaar Gençlik Gücü TSK 5 3 0 2 9 9 0 9
7. Miracle Karşıyaka ASK 5 2 2 1 9 5 4 8
8. Göçmenköy İYSK 5 2 1 2 11 9 2 7
9. Lefke TSK 5 2 1 2 4 4 0 7
10. Mesarya SK 5 2 0 3 4 6 -2 6
11. Çetinkaya TSK 5 2 0 3 7 12 -5 6
12. Alsancak Yeşilova SK 5 1 0 4 7 10 -3 3
13. Türk Ocağı Limasol 5 0 3 2 3 8 -5 3
14. Küçük Kaymaklı TSK 5 0 1 4 7 16 -9 1
15. Yeniboğaziçi DSK 4 0 0 4 6 13 -7 0
16. Pera L. Gençler Birliği SK 4 0 0 4 3 17 -14 0
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