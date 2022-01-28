Galatasaray’dan kötü prova

Galatasaray, hazırlık maçında Spor Toto 1. Lig ekibi Tuzlaspor'a 6-2 mağlup oldu

Sarı-kırmızılı takım, milli maçlar nedeniyle lige verilen arada Florya Metin Oktay Tesisleri'nde Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Tuzlaspor ile karşı karşıya geldi.

Karşılaşmada Tuzlaspor'un gollerini OkwuchukwuEzeh (3), Onat Kutay Kurt, Sedat Şahintürk ve JurgenBardhi kaydederken, Galatasaray'ın golleri ise Onat Kutay Kurt (kendi kalesine) ile Ömer Bayram attı.

Galatasaray'da 31 Aralık 2020'deki yılbaşı gecesi yaşadığı havai fişek kazası nedeniyle uzun süre tedavi gören Norveçli futbolcu OmarElabdellaoui de maçta forma giydi. Elabdellaoui, 13 ay sonra bir karşılaşmada görev aldı.

Torrent yönetimindeki 4. maçını da kaybetti

Galatasaray, görevinden ayrılan Fatih Terim'in yerine teknik direktörlük görevine getirilen DomenecTorrent yönetiminde çıktığı 4. maçtan da mağlubiyetle ayrıldı.

İspanyol teknik adam ile Spor Toto Süper Lig'de AtakaşHatayspor, Kasımpaşa ve Trabzonspor maçlarını kaybeden sarı-kırmızılı takım, hazırlık müsabakasında da Tuzlaspor'a yenildi.

Galatasaray bu 4 karşılaşmada da öne geçmesine rağmen sahadan mağlup ayrılan taraf oldu.



