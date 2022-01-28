Avustralya Açık'ta finalin adı belli oldu

Avustralya Açık'ta 2 numaralı seribaşı Rus Daniil Medvedev, finale çıktı. Geçen yıl da yarı finalde elediği rakibinin dört kez servisini kıran 25 yaşındaki Medvedev, finalde İspanyol Rafael Nadal'ın rakibi oldu

RodLaver Arena'da oynanan yarı final mücadelesinde Medvedev, 4 numaralı seribaşı Yunan StefanosTsitsipas ile karşılaştı.

Toplam 2 saat 30 dakika süren maçta rakibini 7-6, 4-6, 6-4 ve 6-1'lik setlerle 3-1 mağlup eden Medvedev, turnuvada üst üste ikinci, grandslamlerde ise dördüncü kez final biletini aldı.

Geçen yıl da yarı finalde elediği rakibinin dört kez servisini kıran 25 yaşındaki Medvedev, finalde İspanyol RafaelNadal'ın rakibi oldu.

30 Ocak Pazar günü oynanacak final maçını Nadal kazanması halinde grandslam turnuvalarındaki şampiyonluk sayısını 21'e çıkararak rekor kıracak. 20 grandslam şampiyonluğu bulunan Nadal, bu alanda zirveyi İsviçreli RogerFederer ve Sırp NovakDjokovic'le paylaşıyor.

Medvedev'in kupayı kaldırması durumunda ise Rus sporcu, açık dönemde kariyerinde ilk şampiyonluğu kazandığı grandslam turnuvasının bir sonrakinden zaferle ayrılan ilk erkek tenisçi olarak tarihe geçecek.

Medvedev, 2021 ABD Açık'ta Sırp tenisçi Djokovic'i 3-0 yenerek kariyerinin ilk şampiyonluğuna uzanmıştı.

Nadal ile Medvedev, bugüne kadar tamamı sert zeminde olmak üzere dört kez karşı karşıya geldi. İspanyol sporcu, bu maçların 3'ünden galibiyetle ayrıldı.

Nadal, Avustralya Açık'taki tek şampiyonluğunu 2009 yılında Federer'i 3-2 yenerek elde etmişti.

