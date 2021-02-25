Galatasaray’da Terim’in 11’i netleşiyor

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, sahaya süreceği 11'i belirlemeye çalışıyor. Deneyimli çalıştırıcı, Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçına büyük oranla Aytemiz Alanyaspor mücadelesinde görev verdiği isimlerle çıkmayı planlıyor

Elindeki alternatifleri çoğalan Terim, hafta sonu ufak değişiklikler yapmayı düşünüyor. Galatasaray’da kalede her zaman olduğu gibi FernandoMuslera olacak.

Fatih Terim, stoper ikilisini son iki maçta olduğu gibi Marcao ve Luyindama’dan oluşturacak. Sağ bekte DeAndreYedlin, sol bekte ise Ömer Bayram’ın maça başlayacağı öğrenildi. Teknik heyet, ön liberoda tercihini ise son maçlarda performansını arttıran Etebo’dan yana kullanacak.

Sarı kırmızılılarda orta saha kurgusunda ise değişiklik yaşanabilir. GedsonFernandes’in, Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçında dinlendirilebileceği gelen haberler arasında. Portekizli futbolcunun oynamaması halinde, Belhanda veya Taylan’a forma şansı doğabilir.

Henry Onyekuru, Emre Kılınç ve Arda Turan’ın oynamalarına kesin gözüyle bakılıyor. Galatasaray’da, Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçında ileri uçta ise Mustafa Muhammed yer alacak.

Sakatlıktan çıkan Feghouli ve Falcao’nun kadroda olacakları kaydedildi.

Fatih Terim'in, maç eksiği bulunan iki futbolcuyu da karşılaşmanın gidişatına göre kullanmak istediği ifade edildi.



