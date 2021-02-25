banner583
banner590
44 0
Gelir 6 bin 500 TL, gider 182 bin TL
Gelir 6 bin 500 TL, gider 182 bin TL
64 0
 
Bu Baharda Vazgeçilmeziniz Olacak 15 Nail Art Trendi
Bu Baharda Vazgeçilmeziniz Olacak 15 Nail Art Trendi
26 0
Bayern Munih, İtalya’da coştu
Bayern Munih, İtalya’da coştu
22 0
Almanya’da Bayern, İspanya’da Atletico kan kaybetti
Almanya’da Bayern, İspanya’da Atletico kan kaybetti
18 0
Elis finallerde
Elis finallerde
33 0
Teksas'ta hayat felç oldu
Teksas'ta hayat felç oldu
25 0
banner529
banner570

Galatasaray’da Terim’in 11’i netleşiyor

banner476

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, sahaya süreceği 11'i belirlemeye çalışıyor. Deneyimli çalıştırıcı, Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçına büyük oranla Aytemiz Alanyaspor mücadelesinde görev verdiği isimlerle çıkmayı planlıyor

Galatasaray’da Terim’in 11’i netleşiyor
Elindeki alternatifleri çoğalan Terim, hafta sonu ufak değişiklikler yapmayı düşünüyor. Galatasaray’da kalede her zaman olduğu gibi FernandoMuslera olacak.
Fatih Terim, stoper ikilisini son iki maçta olduğu gibi Marcao ve Luyindama’dan oluşturacak. Sağ bekte DeAndreYedlin, sol bekte ise Ömer Bayram’ın maça başlayacağı öğrenildi. Teknik heyet, ön liberoda tercihini ise son maçlarda performansını arttıran Etebo’dan yana kullanacak.
Sarı kırmızılılarda orta saha kurgusunda ise değişiklik yaşanabilir. GedsonFernandes’in, Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçında dinlendirilebileceği gelen haberler arasında. Portekizli futbolcunun oynamaması halinde, Belhanda veya Taylan’a forma şansı doğabilir.
Henry Onyekuru, Emre Kılınç ve Arda Turan’ın oynamalarına kesin gözüyle bakılıyor. Galatasaray’da, Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçında ileri uçta ise Mustafa Muhammed yer alacak.
Sakatlıktan çıkan Feghouli ve Falcao’nun kadroda olacakları kaydedildi.
Fatih Terim'in, maç eksiği bulunan iki futbolcuyu da karşılaşmanın gidişatına göre kullanmak istediği ifade edildi. 
 
 
banner342
banner603
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.