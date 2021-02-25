Ajax, Lille’e şans tanımadı

UEFA Avrupa Ligi Son 32 turu rövanş maçında Hollanda temsilcisi Ajax, milli futbolcularımız Yusuf Yazıcı ve Zeki Çelik'in formasını giydiği Fransa ekibi Lille'i konuk etti.

İlk maçı 2-1 kazanan Ajax ikinci maçta rakibini aynı skorla mağlup ederek son 16'ya kaldı.

Ajax'ın golleri 15. dakikada Davy Klaassen ve 88. dakikada David Neres'ten gelirken Lille'in maçtaki tek golünü milli futbolcu Yusuf Yazıcı 78. dakikada penaltından kaydetti. Yusuf Yazıcı 90 dakika sahada kalırken, Zeki Çelik 62. dakikada oyundan çıktı.

Yusuf Yazıcı attığı bu golle UEFA Avrupa Ligi'nde 7 gole ulaştı.

Bu sonuçla Hollanda ekibi Ajax son 16'ya adını yazdırmayı başardı.

