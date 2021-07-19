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Galatasaray transferde atağa kalktı

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Galatasaray transfer çalışmalarına hız verdi. Sarı kırmızılılar, Udinese'den Danimarkalı sağ bek oyuncusu JensStrygerLarsen ve Alanyaspor'da forma giyen genç orta saha Berkan Kutlu'yu renklerine bağladı

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Galatasaray transferde atağa kalktı
Galatasaray yönetimi, görüşme halinde olduğu isimlerin transferlerini bitirmeye başladı.
Sarı kırmızılıların, yeni sağ beki JensStrygerLarsen oldu. Danimarkalı futbolcu için İtalyan kulübü Udinese’ye 3,2 milyon avro bonservis ödeneceği öğrenildi. 30 yaşındaki futbolcunun, Galatasaray’dan yıllık 1,6 milyon avro kazanacağı belirtildi.
Galatasaray'dan, orta sahaya da Berkan Kutlu takviyesi geldi. Sarı kırmızılılar, Aytemiz Alanyaspor ile 3 milyon avroya el sıkıştı. Anlaşmaya göre Galatasaray'ın, oyuncunun bir sonraki satışından Akdeniz ekibine yüzde 20 pay vereceği ifade edildi.
AlexMoreno ve Gedson temasları
Yönetimin, sol bek ve GedsonFernandes takviyelerini de yapmak üzere olduğu belirtiliyor. Benfica ile yapılan pazarlıkların son aşamaya geldiği ve Gedson transferinin birkaç gün içinde sonuçlanacağı kaydedildi.
Sol bekte ise gözler yeniden AlexMoreno’ya çevrildi. Yönetim, Real Betis ile görüşmelerini devam ettirirken; transferin bitmeye yakın olduğu gelen haberler arasında.
 
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