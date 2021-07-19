Avrupa’da Türk takımlarının rakipleri belli oldu

Galatasaray, PSV Eindhoven'ı elemesi halinde UEFA Şampiyonlar Ligi üçüncü ön eleme turunda Celtic-Midtjylland eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2021-2022 sezonu 3. ön eleme turu kuraları çekildi.

İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA genel merkezinde gerçekleştirilen kura çekiminde eşleşmeler belli oldu.

Turnuvanın 2. ön eleme turunda PSV Eindhoven ile eşleşen Galatasaray, Hollanda ekibini elemesi halinde 3. ön eleme turunda Celtic (İskoçya)-Midtjylland (Danimarka) eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.

Organizasyonda 3. ön eleme turu ilk maçları 3-4 Ağustos, rövanş karşılaşmaları ise 10 Ağustos'ta oynanacak.

Eşleşmeler şöyle gerçekleşti:

Şampiyonlar Yolu

Dinamo Zagreb (Hırvatistan) / Omonoia FC (Kıbrıs Rum Kesimi) - Legia Varşova (Polonya) / Flora Tallinn (Estonya)

Lincoln RedImps (Cebelitarık) / CFR Cluj (Romanya) - Bratislava (Slovakya) / YoungBoys (İsviçre)

Olympiakos (Yunanistan) / Neftçi PFK (Azerbaycan) - Mura (Slovenya) / Ludogorets (Bulgaristan)

KairatAlmaty (Kazakistan) / Kızılyıldız (Sırbistan) - Alashkert (Ermenistan) / SheriffTiraspol (Moldova)

Malmö (İsveç) / HJK Helsinki (Finlandiya) - Rangers (İskoçya)

Ferencvaros (Macaristan) / Zalgiris Vilnius (Litvanya) - Slavia Prag (Çekya)

LİG YOLU

PSV Eindhoven (Hollanda) / Galatasaray - Celtic FC (İskoçya) / Midtjylland (Danimarka)

Spartak Moskova (Rusya) - Benfica (Portekiz)

Genk (Belçika) - ShakhtarDonetsk (Ukrayna)

Monaco (Fransa) - Rapid Wien (Avusturya) / Sparta Prag (Çekya)

AVRUPA LİGİ'NDE RAKİP ST JOHNSTONE

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde PSV'ye elenmesi durumunda, Avrupa Ligi 3. ön eleme turunda St. Johnstone ile karşılaşacak.

TRABZONSPOR VE SİVASPOR’UN DA RAKİPLERİ BELLİ OLDU

UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. ön eleme turu kuraları çekildi.

Buna göre temsilcilerimizden Trabzonspor, bu aşamada Molde-Servette eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.

Moldova'nın Petrocub ekibiyle tur mücadelesi verecek Demir Grup Sivasspor ise bu aşamayı geçtiği takdirde Dinamo Batum - BATE Borisov eşleşmesinin galibiyle oynayacak.

