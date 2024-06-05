Galatasaray, SofyanAmrabat'ı gündemine aldı

Galatasaray'da transfer önceliği orta sahaya verildi. Sarı kırmızılılar, sezonu Manchester United'da geçiren SofyanAmrabat ile ilgileniyor

Galatasaray'da yeni sezon planlaması sürüyor. Sarı kırmızılı yönetim, transferde öncelikli bölgeleri belirledi.

Galatasaray, orta sahada 8 numara bölgesine takviye yapmak istiyor.

Sarı kırmızılılar, geçtiğimiz sezon başında da görüştüğü SofyanAmrabat'ı listesine aldı.

Geçen sezonu İngiliz ekibi Manchester United'da kiralık olarak geçiren Amrabat, kulübü Fiorentina'ya geri döndü.

İtalyan ekibiyle 1 yıllık kontratı kalan Faslı futbolcunun takımdaki geleceği ise belirsizliğini koruyor.

27 yaşındaki futbolcu için önümüzdeki günlerde masaya oturulması bekleniyor.

SofyanAmrabat, Manchester United ile geçirdiği bir sezonda 30 maça çıktı. Bu karşılaşmaların 17'sine 11'de başlayan Faslı futbolcu skor üretemedi.

25 mücadelede orta sahanın merkezinde görev alan Amrabat, 5 maçta ise sol bekte forma giydi.

Galatasaray teknik heyeti, 27 yaşındaki futbolcuyu birçok mevkide değerlendirmeyi düşünüyor.

