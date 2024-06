Abitoğlu: Azerbaycan’da tarih yazdık

KKTC Su Sporları Federasyonu Başkanı Abitoğlu: Efsanelerimizle can Azerbaycanlı gardaşlarımızın gönüllerine dokunduk, tarih yazdık!

Azerbaycan Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından Azerbaycan’ın başkenti Bakü’de 1-4 Haziran 2024 tarihleri arasında Türk Devletleri Teşkilatı adına ‘Herkes için Yüzme Projesi’ organizasyonu kapsamında düzenlenen “Swimming for All Finals” ( Herkes için Yüzme Finalleri) Şampiyonası’na katılan Kuzey Kıbrıs Su Sporları Federasyonu Başkanı Mustafa Abitoğlu başkanlığındaki KKTC Yüzme Takımı tarih yazarak 4 Haziran Salı günü adamıza dönüş yaptı.

2 gün boyunca kıyasıya rekabete sahne olan şampiyonada, hayatını yüzme sporuna adayan, nice efsaneler yetiştiren Antrenör Emine Mehmetalioğulları’nın antrenörlüğünü yaptığı KKTC su sporları tarihine adını altın harflerle yazdırmış efsanelerden oluşan KKTC Yüzme Takımı, toplamda 4 altın, 1 gümüş ve bir de bronz madalyanın sahibi olarak, ilk kez düzenlenen bu özel şampiyonada ülkemize tarihi bir gurur yaşattı.

Abitoğlu başkanlığındaki KKTC Yüzme takımı heyetinde farklı yaş kategorilerinde 6 sporcu, 1 antrenör ve Herkes İçin Yüzme Federasyonu Yönetim Kurulu üyesi Selim Topel Koçak’la birlikte toplam 9 kişi yer aldı.

Azerbaycan medyasına demeç veren Abitoğlu, ‘Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nden gardaşlarınızın gönül dolusu sevgilerini, selamlarını Azerbaycanlı can gardaşlarımızla paylaşmaya geldik’ diye konuştu. Tarihin seyrini değiştirmek adına Bakü’de olmaktan büyük heyecan duyduklarını, ve en üst düzeyde Gençlik ve Spor Bakanı Sayın Farid Gayibov dahil gördükleri samimiyet ve yakın ilgiden son derece memnun olduklarını ifade eden Abitoğlu, iki kardeş ülke arasındaki ilişkileri daha da geliştirmek, ve ortak projelerin zeminini hazırlamak adına gönül gönüle, omuz omuza çalışacaklarının mesajını verdi. Federasyon yönetim kurulu olarak en büyük hayallerinin 2025’teki Türk Devletleri Teşkilatı Yüzme Şampiyonası’nı Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde düzenlemek olduğunu, bunun bir devlet projesi olduğunu ve devletimiz ile özel sektörümüzün seferber olması gerektiğinin önemine işaret etti.

Herkes için Spor Federasyonu Yönetim Kurulu üyesi Koçak da Azerbaycan medyasına konuşarak ‘kendi vatanımıza gelmiş gibi hissettiklerini vurgulayarak ‘biz buraya gelirken bir zincirin halkasını oluşturmak için geldik. Sadece bir ilk olması için değil daha iyisi olması için iki kardeş ülkenin birbirlerine daha sık gitmeleri, sportif yönde, siyasi yönde, ticari yönde her alanda birleşmeleri arzusunda olduklarını ve bu uğurda kararlılıkla çalışacaklarının altını çizdi.

Şampiyonada dereceye giren sporcularımız ve aldıkları madalyalar şöyle sıralandı:



İsim Yaş Kategorisi Derece

Yurdanur Kaba 30-34 1

Buğra Korahan 30-34 1

Kemal İsmailoğlu 30-34 3

Sanem Tanlı 35-39 1

Duygu Türkay 35-39 2

Buğra Buba 25-29 1