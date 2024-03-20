Galatasaray savunması duvar ördü

Galatasaray, bu sezon savunmadaki başarısıyla dikkat çekiyor. Sarı kırmızılılar, 30 lig maçında kalesinde 20 gol görerek bu alanda zirvede yer aldı

Galatasaray, lige verilen milli araya 81 puanla liderlik koltuğunda girdi.

Sarı kırmızılılar, ligde oynadığı 30 maçta 26 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 mağlubiyet yaşadı.

Galatasaray, bu sezon savunma performansıyla ön plana çıkıyor.

Okan Buruk'un ekibi, 30 karşılaşmada kalesinde 20 gol gördü. Sarı kırmızılılar, bu istatistiğiyle diğer ekiplerin önünde zirvede yer aldı.

Okan Buruk'un öğrencileri, 11 mücadelede birer, 3 maçta ikişer ve 1 karşılaşmada ise 3 gol yedi.

Galatasaray, ligde oynadığı 30 maçın 15'inde kalesini gole kapatmayı başardı.

Gol yenmeyen karşılaşmaların 6'sında stoper ikilisinde Abdülkerim Bardakcı ve Victor Nelsson yer aldı.

Davinson Sanchez ile Victor Nelsson, 4 mücadelede rakiplerinin gol atmasına izin vermedi.

Abdülkerim Bardakcı ve Davinson Sanchez tandemi de iki maçta kaleyi gole kapattı.

Galatasaray, Kaan Ayhan'ın; Sanchez, Nelsson ve Abdülkerim ile partner olduğu 3 karşılaşmayı da gol yemeden kazandı.

Galatasaray, ligde üç puanlı sisteme geçilen 1987 - 1988'dan bu yana en az gol yediği sezonu geçiriyor.

Sarı kırmızılılar, daha önce 1992 - 1993 sezonunda Karl Heinz Feldkamp yönetiminde 30 maçta kalesinde 21 gol görmüştü.