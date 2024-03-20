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İlk finalist Gençler Birliği

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İlk finalist Gençler Birliği
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Yer: Atatürk Spor Salonu
Hakemler: İsmet Ünlüsoyer, Kaan Yatman, Fuat Can Aktaş
Koopspor: Arda, KERCEM (11), Bora (3), Halil (14), Hasan (4), Marcel (2), Alpay, Emir Can (12), Hakan
Ceasar L.G. Birliği: Gökhun (7), Chi (39), Hasan Kasap (6), Ulaş (4), Attila (7), Hasan Debeş, Mert (1), Aykut (4), Can, Price (17)
1.periyot: 18-16
İlk yarı: 33-42
3.periyot: 47-64
 
Ertan Azer Turnuvası’nda Ceasar Larnaka Gençler Birliği ezeli rakibi Koopspor’u 85-54 yenerek finale yükseldi.
Atatürk Spor Salonu’nda oynanan maçta Ceasar Larnaka Gençler Birliği, Koopspor karşısında ikinci devredeki üstün oyunu ile yenerken Koopspor 18 dakika rakibi ile başa baş oynadı.
Maçta Ceasar Larnaka Gençler Birliği oyuncusu Chi 39 sayı, 12 ribaund, 2 asist, 6 top çalma ve 46 verimlilik ile maçın yaldızı oldu.
 
 
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