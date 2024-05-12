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Fenerbahçe 3 puanı 3 golle aldı

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Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 36. haftasında Mondihome Kayserispor'u 3-0 mağlup etti

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Fenerbahçe 3 puanı 3 golle aldı
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Trendyol Süper Lig'in 36. haftasında Fenerbahçe, Mondihome Kayserispor'u konuk etti. 
Sarı lacivertliler, 18. dakikada Batshuayi, 43. dakikada Alexander Djiku ve 59. dakikada Çağlar Söyüncü'nün attığı gollerle karşılaşmayı 3-0 kazandı.
Bu galibiyetle puanını 93'e çıkaran Fenerbahçe, lider Galatasaray'ı takibini sürdürdü.
Galatasaray'ın 6 puan gerisinde olan Fenerbahçe ligin 37. haftasında derbi maçta sarı kırmızılılara konuk olacak.
Kayserispor ise haftayı 41 puanla kapattı.
 
 
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