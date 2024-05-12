Fenerbahçe 3 puanı 3 golle aldı

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 36. haftasında Mondihome Kayserispor'u 3-0 mağlup etti

Trendyol Süper Lig'in 36. haftasında Fenerbahçe, Mondihome Kayserispor'u konuk etti.

Sarı lacivertliler, 18. dakikada Batshuayi, 43. dakikada Alexander Djiku ve 59. dakikada Çağlar Söyüncü'nün attığı gollerle karşılaşmayı 3-0 kazandı.

Bu galibiyetle puanını 93'e çıkaran Fenerbahçe, lider Galatasaray'ı takibini sürdürdü.

Galatasaray'ın 6 puan gerisinde olan Fenerbahçe ligin 37. haftasında derbi maçta sarı kırmızılılara konuk olacak.

Kayserispor ise haftayı 41 puanla kapattı.



