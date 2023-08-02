banner913
banner932
Ülke genelinde trafik denetimileri devam ediyor
Ülke genelinde trafik denetimileri devam ediyor
21 0
“Canımızı seve seve feda etmeye hazırız”
“Canımızı seve seve feda etmeye hazırız”
15 0
 
Dem’s Cons. Çanakkale transferde hız kesmiyor
Dem’s Cons. Çanakkale transferde hız kesmiyor
127 0
Elektriğe bir zam daha
Elektriğe bir zam daha
111 0
Ekstrem spor tutkunu genç, 220 metre yüksekliğindeki gökdelenden yere çakıldı
Ekstrem spor tutkunu genç, 220 metre yüksekliğindeki gökdelenden yere çakıldı
495 0
YDÜ’lü Bender’in çalışması uluslar arası dergide
YDÜ’lü Bender’in çalışması uluslar arası dergide
25 0
Girne Amfitiyatro’da müzik şöleni
Girne Amfitiyatro’da müzik şöleni
31 0
banner964

Galatasaray Mertens'le turladı

banner476

UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Eleme Turu rövanşında konuk ettiği Litvanya ekibi Zalgiris'i Mertens'in golüyle 1-0 mağlup eden temsilcimiz Galatasaray, adını üst tura yazdırdı. Litvanya'daki karşılaşma 2-2 sona ermişti

banner825
Galatasaray Mertens'le turladı
banner971

Galatasaray, 2-2 biten Şampiyonlar Ligi 2. Eleme Turu maçının rövanşında Zalgiris'i konuk etti.

Rams Park'ta oynanan müsabakada temsilcimiz Galatasaray, Mertens'in 31. dakikada attığı müthiş golle ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı.

İkinci yarıda  iki takım da girdiği pozisyonlardan gol çıkaramadı ve mücadele sarı-kırmızlı temsilcimizin 1-0'lık üstünlüğüyle tamamlandı.

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi 3. Ön Eleme Turu'nda Slovenya'nın Olimpija Ljubljana takımıyla eşleşti.

Bakambu, ilk maçında

Sarı-kırmızılı ekibin yeni transferlerinden Cedric Bakambu, teknik direktör Okan Buruk'un görev vermesi durumunda ilk kez sarı-kırmızılı formayı terletecek.

Litvanya'da 25 Temmuz'da yapılan ilk maçtan kısa süre önce kadroya katılan Bakambu, Mathias Ross'un yerine UEFA kadrosuna dahil edildi. Tecrübeli golcü, Okan Buruk'un görev vermesi durumunda rövanş karşılaşmasında oynayabilecek.

Galatasaray'da Lucas Torreira sakatlığı, Mauro Icardi ile Wilfried Zaha da UEFA listesinde olmadığı için mücadelede süre alamayacak.

Zaniolo riske edilmedi

Sarı-kırmızılılarda Nicolo Zaniolo ise maçtan kısa süre önce kadrodan çıkarıldı. İtalyan oyuncunun ufak bir sakatlığı bulunduğu ve bu nedenle riske edilmediği öğrenildi.

Zalgiris'te ise ilk maçın son dakikalarında 2-2 beraberliği sağlayan Donatas Kazlauskas kırmızı kart cezası nedeniyle kadroda yer bulamayacak.

Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.