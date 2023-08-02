Galatasaray Mertens'le turladı

UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Eleme Turu rövanşında konuk ettiği Litvanya ekibi Zalgiris'i Mertens'in golüyle 1-0 mağlup eden temsilcimiz Galatasaray, adını üst tura yazdırdı. Litvanya'daki karşılaşma 2-2 sona ermişti

Galatasaray, 2-2 biten Şampiyonlar Ligi 2. Eleme Turu maçının rövanşında Zalgiris'i konuk etti.

Rams Park'ta oynanan müsabakada temsilcimiz Galatasaray, Mertens'in 31. dakikada attığı müthiş golle ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı.

İkinci yarıda iki takım da girdiği pozisyonlardan gol çıkaramadı ve mücadele sarı-kırmızlı temsilcimizin 1-0'lık üstünlüğüyle tamamlandı.

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi 3. Ön Eleme Turu'nda Slovenya'nın Olimpija Ljubljana takımıyla eşleşti.

Bakambu, ilk maçında

Sarı-kırmızılı ekibin yeni transferlerinden Cedric Bakambu, teknik direktör Okan Buruk'un görev vermesi durumunda ilk kez sarı-kırmızılı formayı terletecek.

Litvanya'da 25 Temmuz'da yapılan ilk maçtan kısa süre önce kadroya katılan Bakambu, Mathias Ross'un yerine UEFA kadrosuna dahil edildi. Tecrübeli golcü, Okan Buruk'un görev vermesi durumunda rövanş karşılaşmasında oynayabilecek.

Galatasaray'da Lucas Torreira sakatlığı, Mauro Icardi ile Wilfried Zaha da UEFA listesinde olmadığı için mücadelede süre alamayacak.

Zaniolo riske edilmedi

Sarı-kırmızılılarda Nicolo Zaniolo ise maçtan kısa süre önce kadrodan çıkarıldı. İtalyan oyuncunun ufak bir sakatlığı bulunduğu ve bu nedenle riske edilmediği öğrenildi.

Zalgiris'te ise ilk maçın son dakikalarında 2-2 beraberliği sağlayan Donatas Kazlauskas kırmızı kart cezası nedeniyle kadroda yer bulamayacak.