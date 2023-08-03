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Yine dağ yolu, yine kaza

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Kazaların bitmek bilmediği dağ yolu, yine can alıyordu. Sağ şeride geçen TIR, karşıdan gelen aracı ezdi. Kazada iki kişi yaralandı, TIR şoförü tutuklandı

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Yine dağ yolu, yine kaza
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Değirmenlik-Girne Anayolu üzerinde TIR ile salon aracın çarpışması sonucu meydana gelen kazada iki kişi yaralandı.
Yaralılar ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Kaza saat 12.40’da meydana geldi.
Değirmenlik-Girne Anayolu üzerinde 55 yaşındaki, Fikret Kabak, yönetimindeki 68 AH 424 plakalı TIR araçla seyrettiği sırada, gidiş istikametine göre sağa meyilli viraja geldiği zaman dikkatsizliği sonucu yolun sağına geçmesi sonucu, o esnada karşı istikametten gelip Girne istikametine doğru seyretmekte olan 35 yaşındaki Hasibe Bekiz yönetimindeki PY 113 plakalı salon araca çarpıp sürüklendi.
Kaza sonucu yaralanan PY 113 plakalı araç sürücüsü Hasibe Bekiz ve aynı araçta yolcu olarak bulunan 61 yaşındaki Nahide Garip kaldırıldıkları Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde tedavi altına alındı.
Kaza sonrası araçta sıkışan PY 113 plakalı araç sürücüsü Hasibe Bekiz, itfaiye ekipleri tarafından sıkışmış olduğu araç içerisinden çıkarıldı.
Yürütülen soruşturma kapsamında 68 AH 424 plakalı TIR araç sürücüsü Fikret Kabak tutuklandı.
 
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