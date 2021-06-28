Galatasaray, Kaan Ayhan transferinde mutlu sona yakın

Galatasaray, Kaan Ayhan transferinde sona yaklaştı. Sarı-kırmızılılar, milli futbolcuya önümüzdeki günlerde imza attıracak

Galatasaray'da, transfer hareketliliği devam ediyor. Sarı-kırmızılılar, PSV Eindhoven maçına kadar yeni isimleri kadroya katmaya çalışıyor.

Kaan Ayhan transferinde sona gelindiği belirtildi. İtalyan kulübü Sassuolo ile yapılacak görüşmenin ardından transferin tamamlanacağı ifade edildi.

Galatasaray yönetimi, milli futbolcu ile daha önce yaptığı görüşmede anlaşma sağlamıştı. Kaan Ayhan’ın kiralık olarak kadroya katılacağı, yapılacak sözleşmede satın alma opsiyonunun da olacağı kaydedildi.

26 yaşındaki futbolcu birçok mevkide oynaması nedeniyle Fatih Terim’in listesinde ilk sırada yer alıyor. Kaan Ayhan, geride kalan sezonda Sassuolo’da 19 maçta 4 kez 90 dakika sahada kaldı.

Diğer yandan Galatasaray'da, Mustafa Muhammed korkuttu. Mısırlı futbolcu, Dinamo Bükreş ile oynanan hazırlık maçında sakatlık yaşadı.

Kulüpten yapılan açıklamada Mustafa Muhammed'in sol diz ve sol ayak bileğinde darbeye bağlı ödem tespit edildiği belirtildi.

23 yaşındaki futbolcunun durumunun çok ciddi olmadığı öğrenildi.

Mustafa Muhammed'in, 10 günlük tedavi süreci sonrası PSV Eindhoven’a karşı oynayabileceği gelen haberler arasında.



