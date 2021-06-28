banner583
banner676
Nefes kesen maç İspanya'nın
Nefes kesen maç İspanya'nın
11 0
Mağusa Surları'nda yangın
Mağusa Surları'nda yangın
132 0
 
Hentbol U-16 liginde sona gelindi
Hentbol U-16 liginde sona gelindi
19 0
Görneç Şah dayısına ağlıyor
Görneç Şah dayısına ağlıyor
708 0
Land Rover Defender'a
Land Rover Defender'a "Yılın Tasarımı" ödülü
42 0
Aşı öncesi ve sonrası Aspirin uyarısı
Aşı öncesi ve sonrası Aspirin uyarısı
146 0
Hükümeti götürene kadar sokakta olacağız
Hükümeti götürene kadar sokakta olacağız
53 0
banner661
banner682

Sydney McLaughlin'den dünya rekoru

banner476

ABD'li atlet Sydney McLaughlin, kadınlar 400 metre engellide 51.90'lık derecesiyle dünya rekoru kırdı

banner666
Sydney McLaughlin'den dünya rekoru
ABD'nin Oregon eyaletine bağlı Eugene şehrinde gerçekleştirilen olimpiyat seçmelerinde piste çıkan 21 yaşındaki McLaughlin, 51.90'lık derecesiyle dünya rekoru kırarken, 52 saniyenin altına inen ilk kadın oldu.
Önceki rekor 2019 yılında Katar'ın başkenti Doha'da düzenlenen Dünya Atletizm Şampiyonası'nda 52.16 koşan ABD'li Dalilah Muhammed'e aitti.
Gençlerde 400 metre engellide altın madalya kazanan McLaughlin, 2019 Dünya Atletizm Şampiyonası'nda 4x400 metre bayrak yarışında altın, 400 metre engellide ise gümüş madalya almıştı.
 
 
banner342
banner603
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.