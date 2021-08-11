Galatasaray, İskoçya’da tur arıyor

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turu rövanşında bugünİskoçya ekibi St. Johnstone'a konuk olacak.İstanbul'da oynanan turun ilk karşılaşması 1-1 beraberlikle sonuçlanmıştı

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turu rövanşında 12 Ağustos Perşembe günü İskoçya ekibi St. Johnstone'a konuk olacak.

Perth kentindeki McDiarmid Park'ta oynanacak karşılaşma, TSİ 21.00'de başlayacak. Letonyalı hakem AndrisTreimanis'in yöneteceği karşılaşma, D Smart Spor'dan naklen yayımlanacak.

İstanbul'da oynanan turun ilk karşılaşması 1-1 beraberlikle sonuçlanmıştı. Galatasaray, rövanşı kazanması halinde üst tura yükselecek. Müsabakanın beraberlikle tamamlanması durumunda uzatma devrelerine geçilecek, burada da eşitliğin bozulmaması halinde ise tur atlayan tarafı penaltılar belirleyecek. Sarı-kırmızılı takım, yenilmesi durumunda ise bu organizasyona veda edecek.

Galatasaray, turu geçmesi halinde Avrupa Ligi play-off turunda Danimarka ekibi Randers ile karşılaşacak. Sarı-kırmızılılar, elenmesi durumunda ise UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turunda Sırbistan ekibi Vojvodina ile Avusturya temsilcisi LASK arasındaki eşleşmenin galibiyle mücadele edecek.

Sarı-kırmızılı takımda lisansı çıkarılamayan Oğulcan Çağlayan, UEFA'ya bildirilen listede yer almayan AlexandruCicaldau ile kırmızı kart cezalısı FernandoMuslera, karşılaşmada forma giyemeyecek.

KAMP KADROSU AÇIKLANDI

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre, St. Johnstone maçının kamp kadrosunda yer alan oyuncular şöyle:

DeAndreYedlin, Taylan Antalyalı, Alpaslan Öztürk, PatrickvanAanholt, Kerem Aktürkoğlu, RyanBabel, Mustafa Muhammed, İsmail Çipe, Ömer Bayram, Berkan Kutlu, ChristianLuyindama, Aytaç Kara, MarcaoTeixeira, Jankat Yılmaz, Barış Alper Yılmaz, Emre Kılınç, Arda Turan, JesseSekidika, SofianeFeghouli, MbayeDiagne, SachaBoey, Berk Balaban.



