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Victor Nelsson resmen Galatasaray'da

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Victor Nelsson resmen Galatasaray'da
Galatasaray, Danimarkalı futbolcu Victor Nelsson ile 5 yılık anlaşmaya varıldığını, kulübü Kopenhag'a da 7 milyon avro bonservis bedeli ödeneceğini açıkladı.
Sarı-Kırmızılılar, 22 yaşındaki Danimarkalı stoper Victor Nelsson için Kopenhag'a 7 milyon avro bonservis bedeli ödeneceğini ve oyuncuyla 5 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı.
Oyuncunun serbest kalma bedeli ise 25 milyon avro.
 
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