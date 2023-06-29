banner913
banner932
YDÜ'den sağlık alanına 200 hemşire
YDÜ'den sağlık alanına 200 hemşire
21 0
İddialar asılsız çıktı
İddialar asılsız çıktı
110 0
 
Rum benzincilerde öfke büyük
Rum benzincilerde öfke büyük
17 0
Sevenleri şokta
Sevenleri şokta
50 0
İddialar asılsız çıktı
İddialar asılsız çıktı
292 0
KKTC Merkez Bankası Başkanlığı'na Rifat Günay yeniden atandı
KKTC Merkez Bankası Başkanlığı'na Rifat Günay yeniden atandı
13 0
Bişmiş ağır yaralandı, sürücü kaçtı
Bişmiş ağır yaralandı, sürücü kaçtı
142 0
banner915

Galatasaray'ın stadının adı değişti

banner476

Galatasaray, stat isim sponsorluğu için Rams Global ile sözleşme imzalandığını açıkladı. Galatasaray’da yeni sezon öncesinde stat isim sponsoru belli oldu. Sarı-kırmızılı kulüp, Rams Global ile sözleşme imzalandığını duyurdu

banner825
Galatasaray'ın stadının adı değişti
banner960
Galatasaray’dan yapılan açıklamada, “Kulübümüz, ülkemiz topraklarında doğup uluslararası bir marka haline gelen Rams Global ile Ali Sami Yen Spor Kompleksimiz içindeki stat isim sponsorluğu anlaşması imzaladı. Detaylarını önümüzdeki günlerde düzenleyeceğimiz basın toplantısında duyuracağımız anlaşma dünya standartlarında sponsorluk geliriyle de Türk futbolunun geleceğine ışık tutacak. Bu anlaşmanın ilklerin ve enlerin kulübü Galatasarayımıza, gayrimenkul, sağlık, turizm, medya, madencilik gibi farklı sektörlerin dev markası Rams Global’e ve Türk sporuna hayırlı olmasını temenni ediyoruz” ifadeleri kullanıldı.

İki taraf arasında imzalanan sözleşmenin detayları, önümüzdeki günlerde düzenlenecek basın toplantısıyla açıklanacak.  
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.