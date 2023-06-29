Şahinsoy: “Hedefimiz 3 puandır”

Niyazi ERGÜLEN

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) tarafından organize edilen İktisatbank Bölgesel Terfi Müsabakaları (BTM) 2. Ligde 2. Grupta, 4. Haftada Serhatköy, Akçay’a konuk olacak. 2 Temmuz Pazar günü saat 18.00’de Akçay Rauf Raif Denktaş Stadı’nda oynanacak olan Akçay SK – Serhatköy SK maçı öncesinde Serhatköy kulüp başkanı Ömer Şahinsoy açıklamalarda bulundu. Ömer Şahinsoy’un açıklamaları şöyle: “Grup lideri Akçay karşısında deplasmanda oynayacağımız maçta hedefimiz tabii ki de galibiyet olacaktır. Akçay’ın gücünü biliyoruz. Bu zorlu maça iki antrenmanla hazırlanacağız. Maç öncesinde sakatımız ve cezalımız yoktur. Biz de güçlü bir takımı. Bu nedenle de hedefimiz 3 puandır.”

