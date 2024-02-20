Galatasaray'ın maçına İngiliz hakem

Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanşında karşılaşacağı Sparta Prag maçını İngiliz hakem Anthony Taylor yönetecek.
UEFA'dan yapılan açıklamaya göre, sarı-kırmızılıların Çekya ekibiyle deplasmanda oynayacağı mücadelede Taylor'ın yardımcılıklarını aynı ülkeden Gary Beswick ve Adam Nunn gerçekleştirecek.
Müsabakanın dördüncü hakemi ise John Brooks olacak.
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.