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Fred saha çalışmalarına başladı

Fenerbahçe'nin Brezilyalı futbolcusu Fred, saha çalışmalarına başladı

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Fred saha çalışmalarına başladı
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Fenerbahçe'ye Fred'den iyi haber geldi. Brezilyalı futbolcu saha çalışmalarına başladı.
30 yaşındaki orta saha, önce antrenmanın ilk bölümlerinde takımla çalışacak, ilerleyen günlerde kontrollü bir şekilde takıma dahil edilecek.
Fred, Fenerbahçe'nin Yılport Samsunspor ile oynadığı maçta sakatlanmıştı.
 
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