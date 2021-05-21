Galatasaray ilk transferini yaptı

Galatasaray sezonun ilk transferini yaptı. Sarı kırmızılılar, Alpaslan Öztürk ile 3 yıllık anlaşma sağladı

Galatasaray Göztepe ile sözleşmesi sona eren Alpaslan Öztürk ile 3 yıllık anlaşma sağladı. Göztepe ile sözleşmesi biten 27 yaşındaki futbolcu için bonservis bedeli ödenmeyecek.

Yapılan anlaşmaya göre Alpaslan Öztürk, 3 sezon için toplam 18 milyon lira alacak. Anlaşmada, Galatasaray’ın seçim süreci nedeniyle 14 Haziran’a kadar geçerli olacak bir protokol de bulunuyor.

Göztepe formasıyla bu sezon 21 maçta çıkan savunma oyuncusu, 3 gol kaydetti.

