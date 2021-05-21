2020-2021 sezonunda Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupasında şampiyonluğa ulaşan Beşiktaş’ta yüzler gülüyor. Beşiktaş yönetimi, önümüzdeki günlerde transfer çalışmalarına hız verecek.
Siyah beyazlılar, resmi olarak transfer döneminin başlangıç tarihinin açıklanmasını bekliyor. Yabancı kuralı ile limit durumu da transferdeki yol haritasını belirleyecek. Federasyondan gelecek haberin ardından, çalışmalar hız kazanacak.
Beşiktaş'ın önceliği iç transfer olacak. Teknik direktör Sergen Yalçın ve kiralık olarak forma giyen futbolcularla masaya oturulacak. Yönetimin isteği kiralık oyuncuların çoğuyla yola devam etmek.
Yoğun geçen sezonu mutlu kapatan Şampiyon Beşiktaş'ın 5 Temmuz'da top başı yapması bekleniyor. Siyah beyazlılar, pandemi şartları imkan verirse yeni sezona yurt dışında hazırlanmayı planlıyor.
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