Galatasaray ile RAMS arasında 5 yıllık sözleşme

Galatasaray, stat isim hakkı için RAMS Global ile sponsorluk sözleşmesi imzaladı. Sarı-kırmızılıların yıllık KDV hariç 213 milyon 600 bin lira gelir elde edeceği anlaşmayla Ali Sami Yen Spor Kompleksi'ndeki stadın adı RAMS Park oldu

Anlaşmayla sarı-kırmızılı kulüp, 5 sezonluk stadyum isim ve sponsorluk için yıllık KDV hariç 213 milyon 600 bin lira gelir elde edecek. Sponsorluk kapsamında Ali Sami Yen Spor Kompleksi'ndeki stadın adı RAMS Park oldu.

RAMS Park'ta düzenlenen imza törenine Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, Galatasaray Sportif AŞ Başkan Vekili Erden Timur ve RAMS Türkiye Üst Yöneticisi (CEO) Devran Bülbül katıldı.

İmza töreninde açıklamalarda bulunan başkan Dursun Özbek, "Dünya standartlarındaki anlaşma için RAMS Global'e ve Devran Bülbül'e teşekkür ediyorum. Futbolun tüm paydaşları için zor bir dönemde kulübümüze büyük destek veriyorlar. RAMS Global, ülkemiz topraklarında doğup uluslararası bir firma haline geldi. Bugün başlayan birlikteliğin iki tarafa da çok büyük katkı sağlayacağına inanıyorum." diye konuştu.

"HEDEFİMİZ AVRUPA'DA YİNE KUPA KAZANMAK"

Hedeflerinin Avrupa'da yeniden kupa kazanmak olduğuna değinen Özbek, "Galatasaray, şanlı tarihi boyunca ilkleri ve enleri başararak Türkiye'nin gururu olmuştur. Bugün de hedefimiz geçmişte olduğu gibi Avrupa'daki kupaları müzemize getirmek. Bu başarılara yeniden ulaşmamız için bizimle aynı hedefe yürümeye hazır, hayalleri olan ve buna ulaşmak için durmadan çalışan markalara ihtiyacımız var. RAMS Global bu markalardan biri. Yaptığımız anlaşmanın yeni iş birlikleri için bir adım olacağını düşünüyorum. RAMS Park'ta yakında sezonu açacağız. Her zaman olduğu gibi taraftarımız burayı eksiksiz dolduracak ve kazanacağımız Avrupa kupasını şölenle kutlayacağız." ifadelerini kullandı.

