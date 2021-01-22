Galatasaray, Halil Dervişoğlu'nu duyurdu

Galatasaray Kulübü, İngiltere Championship ekiplerinden Brentford'un formasını giyen 21 yaşındaki Ümit Milli Takım oyuncusu Halil Dervişoğlu'nun transferi için görüşmelere başlandığını borsaya bildirdi. Genç forvet, İstanbul'a geldi

Galatasaray'ın transfer görüşmelerine başladığını açıkladığı 21 yaşındaki golcü oyuncu Halil Dervişoğlu, İstanbul'a geldi. Hollanda'dan uçakla İstanbul Havalimanı'na gelen Halil'i, sarı-kırmızılı kulübün yetkilisi karşıladı.

Sarı-kırmızlı ekip, genç oyuncunun İstanbul'a gelmesinden dakikalar sonra KAP'a açıklama yaptı.

Galatasaray Sportif Sınai ve Ticari Yatırımlar AŞ'den Borsa İstanbul'a gönderilen ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda (KAP) da yer alan açıklamada, "Profesyonel futbolcu Halil İbrahim Dervişoğlu'nun kulübümüze geçici transferi konusunda futbolcu ve kulübü Brentford FC ile resmi görüşmelere başlanmıştır." ifadeleri kullanıldı.

İngiltere Championship ekiplerinden Brentford'un formasını giyen Halil, Ümit Milli Futbol Takımı'nda da oynuyor.

TRANSFER HAREKETLİLİĞİ SÜRÜYOR

Galatasaray’da transfer çalışmaları sürüyor. Sarı-kırmızılılar, listesindeki futbolcularla görüşmelerini sıklaştırdı.

Halil Dervişoğlu’nu açıklayan ve Onyekuru'yu bekleyen yönetim, İrfan Can Kahveci transferini de bitirmek istiyor.

Galatasaray, milli futbolcu için MedipolBaşakşehir ile aradaki maddi farkı azaltmaya çalışıyor. Taraflar arasındaki görüşmelerde belirli miktarda para ve takas formülünün de gündeme geldiği kaydedildi.

Turuncu-lacivertlilerin Galatasaray’dan Emre Kılınç’ı istediği ifade edildi. Sarı-kırmızılılar, futbolcularına gelen talepleri de değerlendiriyor.

Premier Lig ekiplerinden West Bromwich, MbayeDiagne'yi kiralamak istiyor. Galatasaray’ın istediği ücretin ödenmesi halinde bu transferin gerçekleşebileceği belirtildi.

FORVET MEVKİ İÇİN TİQUİNHO GÜNDEMDE

Diagne’nin ayrılması durumunda yönetim forvet seçeneklerini değerlendirecek. MostafaMohammed’den vazgeçen sarı-kırmızılılar, Tiquinho'yu gündemine aldı. Çin'de TianjinTeda forması giyen 30 yaşındaki Brezilyalı futbolcu ile Diagne’nin durumuna göre temas kurulacak.

