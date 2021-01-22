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Beşiktaş'ın gündeminde Hulk ve LeoPereira var

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Ara transfer döneminde kadrosunu güçlendirerek şampiyonluğu göğüslemek isteyen Beşiktaş yönetimi, arayışlarına devam ediyor. Siyah-beyazlıların hedefinde Hulk ve Leo Pereira var

Beşiktaş'ın gündeminde Hulk ve LeoPereira var
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Fatih Karagümrük'ü 4-1 mağlup ederek liderliğini sürdüren Beşiktaş'ta keyifler yerinde... Yönetim, hem hücuma hem de defansa takviye yapmayı planlıyor.
Brezilyalı yıldız Hulk'u gündemine alan siyah-beyazlı ekip, oyuncu ile yıllık maaş üzerinden görüşmelerine devam ediyor. 1.5 yıllığına 4.5 milyon euro isteyen tecrübeli futbolcunun maaşında indirim yapması durumunda temaslar hızlanacak.
Stoper mevkisi içinde arayışlarını sürdüren Beşiktaş, gözünü Brezilya’ya çevirdi. Flamengo forması giyen LeoPereira ile ilgilenen siyah-beyazlılar, 24 yaşındaki oyuncuyu 1.5 yıllığına kiralamak için girişimlere başladı.
2024’e kadar takımıyla sözleşmesi bulunan Pereira’nın da futbol hayatını Avrupa’da sürdürmeyi istediği belirtildi.
Mevcut kadrodaki oyuncuları göndererek limit sorununu aşmayı planlayan yönetimin, Lens, Mirin ve Douglas’ın takımdan ayrılmaları durumunda transfer için girişimlerini hızlandıracağı da gelen haberler arasında.
 
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