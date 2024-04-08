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Galatasaray gözünü puan rekoruna dikti

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Galatasaray, Turkcell Süper Kupa'nın ardından lige odaklandı. 84 puanla Trenyol Süper Lig'de liderlik koltuğunda oturan sarı kırmızılılar, 10 puan daha alırsa rekor kıracak

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Galatasaray gözünü puan rekoruna dikti
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Galatasaray'da Turkcell Süper Kupa sonrası gözler lige çevrildi. Son 7 haftaya lider giren sarı kırmızılılarda tek hedef yeniden şampiyonluk... Galatasaray, 3 maçı evinde, 4 karşılaşmayı ise dış sahada oynayacak.
Sarı-kırmızılı ekip, taraftarı önünde Siltaş Yapı Pendikspor, EMS Yapı Sivasspor ve Fenerbahçe'yi ağırlayacak.
Okan Buruk'un öğrencileri, CorendonAlanyaspor, Yukatel Adana Demirspor, Vavacars Fatih Karagümrük ve Tümosan Konyaspor ile deplasmanda karşılaşacak.
Şu ana kadar 84 puan toplayan Galatasaray, ligde bir rekoru daha kırabilir. Sarı kırmızılılar, 1987 - 1988 sezonunda 90 puanla şampiyon olmuştu. Okan Buruk'un ekibi, 7 puan daha toplarsa kendi rekorunu kırmış olacak.
Ligdeki rekor ise 1988 - 1989 sezonunda 93 puanla Fenerbahçe'ye ait... Galatasaray, kalan maçlarda 10 puan alabilmesi durumunda ligde en çok puan toplayan takım unvanını da eline geçirecek.
 
 
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