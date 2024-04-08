UEFA Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final heyecanı

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final turu Salı günü oynanacak maçlarla başlayacak

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli organizasyonu Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final ilk maçları bugün ve 10 Nisan Çarşamba günü, rövanşlar ise 16-17 Nisan'da oynanacak.

Yarı finallerin 30 Nisan-1 Mayıs ve 7-8 Mayıs'ta oynanacağı "Devler Ligi"nde final maçı, 1 Haziran'da Londra'daki Wembley Stadı'nda yapılacak.

Çeyrek finalde tüm maçların TSİ 22.00'de başlayacağı program şu şekilde:

9 Nisan Salı:

Arsenal (İngiltere) - Bayern Münih (Almanya)

Real Madrid (İspanya) - Manchester City (İngiltere)

10 Nisan Çarşamba:

Atletico Madrid (İspanya) - Borussia Dortmund (Almanya)

Paris Saint-Germain (Fransa) - Barcelona (İspanya)