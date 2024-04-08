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UEFA Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final heyecanı

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UEFA Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final turu Salı günü oynanacak maçlarla başlayacak

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UEFA Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final heyecanı
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Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli organizasyonu Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final ilk maçları bugün ve 10 Nisan Çarşamba günü, rövanşlar ise 16-17 Nisan'da oynanacak.

Yarı finallerin 30 Nisan-1 Mayıs ve 7-8 Mayıs'ta oynanacağı "Devler Ligi"nde final maçı, 1 Haziran'da Londra'daki Wembley Stadı'nda yapılacak.

Çeyrek finalde tüm maçların TSİ 22.00'de başlayacağı program şu şekilde:

9 Nisan Salı:

Arsenal (İngiltere) - Bayern Münih (Almanya)

Real Madrid (İspanya) - Manchester City (İngiltere)

10 Nisan Çarşamba:

Atletico Madrid (İspanya) - Borussia Dortmund (Almanya)

Paris Saint-Germain (Fransa) - Barcelona (İspanya)

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