Galatasaray geriden gelip kazandı

Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası 4. tur maçında sahasında TFF 3. Lig ekiplerinden Yeşilyurt D.Ç Ofspor'u 2-1 yenerek tur atladı.

Stat: Nef

Hakemler: Cihan Aydın, Cemal Alpay, Mehmet Akıncık

Galatasaray: Okan Kocuk, Dubois (Dk. 59 Boey), Ross (Dk. 29 Emin Bayram), Metehan Baltacı, Van Aanholt, Yunus Akgün (Dk. 59 Barış Alper Yılmaz), Berkan Kutlu, Midtsjö (Dk. 85 Özgür Baran Aksaka), Mata, Seferovic (Dk. 85 Kerem Aktürkoğlu), Gomis

Yeşilyurt D.Ç Ofspor: Mızhat Burak Sarı, Ali Osman Karnapoğlu, Serdar Yazıcı, Bora Ulu, Ahmet Aktaş, Miraç Türkyılmaz (Dk. 82 Erdem Cevahiroğlu), Fatih Mert Çırtlık, Mustafa Emin Birinci (Dk. 54 Furkan Işık), Oktay Bala (Dk. 46 Ömer Çetinbaş), Hamza İpekçi (Dk. 82 Gökdeniz Gür), Vedat Erçin (Dk. 72 Sertan Vatansever)

Goller: Dk. 18 Miraç Türkyılmaz (Yeşilyurt D.Ç Ofspor), Dk. 37 Seferovic, Dk. 79 Berkan Kutlu (Galatasaray)



Karşılaşmada Miraç Türkyılmaz'ın 18. dakikada attığı golle 1-0 geriye düşen Galatasaray, rakibine 37. dakikada Haris Seferovic ve 79. dakikada Berkan Kutlu ile karşılık verdi.

Müsabakadan 2-1 galip ayrılan sarı-kırmızılı takım, kupada adını 5. tura yazdırdı.

Seferovic'in ikinci golü

Galatasaray'ın sezon başında kadrosuna dahil ettiği Haris Seferovic, resmi maçlarda ikinci golünü de Ziraat Türkiye Kupası'nda kaydetti.

Yeşilyurt D.Ç Ofspor karşısında takımının ilk golünü atan Seferovic, kupanın 3. turundaki GMG Kastamonuspor müsabakasında da bir kez ağları havalandırmıştı.

Müsabakada Galatasaray'ın ikinci golünü atan Berkan Kutlu ise bu sezon ilk kez fileleri sarstı.

Ross sakatlandı

Galatasaraylı futbolcu Mathias Ross, yaşadığı sakatlık nedeniyle oyundan çıkmak zorunda kaldı.

Karşılaşmada Vedat Erçin ile girdiği mücadelede yerde kalan Ross'a sağlık ekibi müdahale etti. Tedavisinin ardından bir süre kendini deneyen Ross, teknik heyete oyuna devam edemeyeceğini bildirdi ve 29. dakikada yerini Emin Bayram'a bıraktı.

Öte yandan maçı 23 bin 5 biletli seyircinin statta takip ettiği açıklandı. Galatasaray'ın eski kalecilerinden Faryd Mondragon da maçı izleyenler arasında yer aldı.

Maçın önemli anları:

GOL 18. dakikada Yeşilyurt D.Ç Ofspor 1-0 öne geçti. Konuk ekip atağında Miraç Türkyılmaz, ceza yayının sol tarafından çektiği şık şutla meşin yuvarlağı kaleci Okan Kocuk'un da uzandığı uzak köşeden ağlara gönderdi.

22. dakikada Seferovic'in pasıyla ceza sahasında topla buluşan Gomis'in karşı karşıya pozisyonda yaptığı vuruşta, kaleci Mızhat Burak Sarı meşin yuvarlağı ayağıyla çıkartarak gole izin vermedi.

GOL 37. dakikada Galatasaray beraberliği sağladı. Sağdan çalımlarla ceza sahasına giren Dubois'nın ortasında, Seferovic sol çaprazda göğsüyle kontrol ettiği topu sert bir vuruşla filelerle buluşturdu: 1-1

49. dakikada Midtsjö'nün pasıyla ceza sahasının sol tarafında topla buluşan Seferovic, pasını penaltı noktası üzerinde uygun durumda bulunan Gomis'e verdi. Bu futbolcunun yaptığı vuruşta, meşin yuvarlak yan direkten oyun alanına döndü.

GOL 79. dakikada Galatasaray skoru 2-1 yaptı. Mata'nın pasıyla ceza yayı önünde topla buluşan Berkan Kutlu'nun şutunda, meşin yuvarlak ağlara gitti.

Kalan sürede başka gol olmadı ve maçı 2-1 kazanan Galatasaray, kupada 5. tura yükseldi.