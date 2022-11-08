Yılmazköy'de yüzler gülüyor

Niyazi ERGÜLEN

Birinci Lig ekiplerinden Yılmazköy’de, 8. haftada oynayacağı Düzkaya maçının hazırlıkları sürüyor.

Cumartesi günü Nihat Bağcıer Stadında oynanacak olan maç öncesinde sarı lacivertliler, bu akşam Mustafa Üçöz Stadında antrenman yaptılar. Antrenör İsmail Soydan yönetiminde yapılan antrenmanda futbolcuların hırslı oldukları görüldü. Antrenman sonrasında ise futbolculara baklava ikram edildi.

